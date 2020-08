Jour fixe auf airliners.de: Immer mittwochs präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche zu den Luftfahrt-Rahmenbedingungen Politik, Umwelt und Recht. Nichts verpassen: Das "Politik & Gesellschaft"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Politik

Die USA haben ihre weltweite Reisewarnung wieder aufgehoben, schreibt das "Deutschlandradio". Fortan werde es wieder länderspezifische Hinweise geben, teilte demnach das Außenministerium in Washington mit. Während sich die Lage in einigen Ländern verbessere, könne sie sich in anderen jederzeit wieder verschlechtern.

Der Beginn von Corsia würde eigentlich den Anfang vom Ende für den strengeren europäischen Luftfahrt-Emissionshandel bedeuten. Doch die Gegenwehr ist groß. Die EU-Kommission sucht eine Lösung, dabei wird sogar der Ausstieg Europas aus Corsia evaluiert. Weiterlesen