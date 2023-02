USA wollen Fluggastrechte deutlich verschärfen

Nicht nur in Europa, auch in den USA müssen sich Fluggesellschaften auf schärfere Verbraucherschutzbestimmungen einstellen. In seiner Rede zur Lage der Nation versprach US-Präsident Joe Biden jetzt, hart gegen "Junk-Fees" vorzugehen. Doch es geht um viel mehr.

US-Präsident Joe Biden hat scharfe Kritik an Fluggesellschaften geübt, die "unfaire Gebühren" verlangen. "Wir werden den Fluggesellschaften verbieten, von Familien 50 Dollar für Hin- und Rückflug zu verlangen, nur damit sie zusammen sitzen können", sagte Biden am Dienstag in seiner Rede zur Lage der Nation.

Etliche Airlines würden es mit Zusatzgebühren übertreiben, beschwerte sich der US-Präsident. Gepäckgebühren allein seien schon "schlimm genug", so Biden. Fluggesellschaften dürften aber Kinder "nicht wie ein Gepäckstück behandeln".

Airlines for America (A4A), der Verband, der Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines und andere vertritt, teilte mit, dass ihre Mitgliedsunternehmen keine Gebühren für das Zusammensitzen von Familien verlangen würden. Eine Sprecherin sagte, dass die Fluggesellschaften "alle Anstrengungen unternehmen, um gemeinsam reisenden Kunden entgegenzukommen - insbesondere solchen, die mit Kindern reisen".

US-Regierung arbeitet an schärferen Airline-Regulierungen

Biden versprach in der vielbeachteten "State of the Union"-Rede, umfangreiche Verbraucherschutzmaßnahmen einzuführen. Dazu verwies er unter anderem auf neue Vorschriften, die das Verkehrsministerium derzeit ausarbeitet.