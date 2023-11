US-Untersuchungsteam fordert Maßnahmen zur Verhinderung von Unfällen

Ein Untersuchungsteam in den USA fordert "dringende Maßnahmen" zur Verhinderung von Flugzeugabstürzen – Mangel an Fluglotsen und veraltete Systeme der FAA gefährden die Sicherheit von Passagierflugzeugen.

Tower vom Flughafen New York JFK.

Ein unabhängiges Untersuchungsteam der US-Luftfahrt hat "dringende Maßnahmen" zur Verhinderung von Flugzeugabstürzen gefordert und eine Reihe von Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit nach einer Reihe von Beinahe-Zwischenfällen mit Passagierflugzeugen abgegeben.

Das von der Federal Aviation Administration (FAA) eingesetzte Gremium veröffentlichte einen 52-seitigen Bericht, in dem Probleme wie der Mangel an Fluglotsen, technologische Probleme, veraltete Systeme und ein dramatischer Finanzierungsbedarf genannt werden. Seit Januar hat das National Transportation Safety Board (NTSB) sieben Untersuchungen zu Beinahe-Zwischenfällen eingeleitet, von denen einige katastrophale Folgen hätten haben können.

Die FAA wurde aufgefordert, "mit weniger Ressourcen in einem bereits überlasteten System mehr zu erreichen, und die Serie schwerer Zwischenfälle Anfang 2023 zeigt, dass die Bereitstellung von Flugverkehrsdiensten und deren Sicherheitsaufsicht vor großen Herausforderungen stehen", so der Bericht unter Vorsitz von Michael Huerta, einem ehemaligen FAA-Administrator.

Lesen Sie auch: { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2015/03/cd00eb9c_dd4dbf62f720dd90b72dd33e22bef48b__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Paul Zinken"} } Lesen Sie auch: Zwischenfälle beschäftigen die US-Luftfahrtbranche

Dem Bericht zufolge ist das Kommunikationssystem der FAA seit Jahren veraltet und die Behörde kann für viele Systeme keine Ersatzteile mehr beschaffen.

"Die Herausforderungen, die sich aus unzureichenden, veralteten und unzuverlässigen Einrichtungen, Ausrüstungen und Technologien ergeben, können nur bis zu einem gewissen Grad bewältigt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten", so der Bericht.

Der Bericht nannte zudem veraltete Flugsicherungseinrichtungen der FAA mit undichten Dächern, kaputten Heizungs- und Klimaanlagen und alten Überwachungsradarsystemen, die bald für Milliarden von US-Dollar ersetzt werden müssen.

Das Untersuchungsteam forderte auch eine Stärkung der organisatorischen Strukturen der FAA.

Erhöhter Personalmangel

Die FAA erklärte im März, dass sie Maßnahmen ergreife, um die Flugsicherung zu verbessern, die unter Personalmangel leide. "Es besteht kein Zweifel, dass es zu viele Beinahe-Zusammenstöße gibt", sagte der Leiter der FAA Air Traffic Organization zu den Mitarbeitern.

In einem Bericht der staatlichen Aufsichtsbehörde wurde im Juni festgestellt, dass kritische Flugsicherungseinrichtungen mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen haben, die den Flugbetrieb gefährden. In vielen Einrichtungen müssen die Fluglotsen Überstunden machen und sechs Tage die Woche arbeiten, um den Personalmangel auszugleichen.

Im September verlängerte die FAA die Kürzungen der Mindestfluganforderungen an überlasteten Flughäfen im Großraum New York bis Oktober 2024 und begründete dies mit Personalmangel. Die Personalausstattung der New Yorker Terminal Radar Approach Control beträgt nur 54 Prozent der empfohlenen Zahl.

Im August näherten sich in San Diego eine Boeing 737 der Southwest Airlines und ein Geschäftsflugzeug vom Typ Cessna Citation 560X auf weniger als 30 Meter. Nach Angaben der FAA erteilte ein Fluglotse der Cessna die Landeerlaubnis, obwohl Southwest Flug 2493 bereits die Anweisung erhalten hatte, auf dieselbe Landebahn zu rollen.

Im September sagte die FAA, dass sie nach Empfehlungen suche, wie Cockpit-Warntechnologien vorgeschrieben werden können, um die Zahl der Sicherheitsvorfälle auf der Start- und Landebahn zu reduzieren.