US-Regierung setzt Airlines unter Druck - erste Gebühren werden abgeschafft

Passagiere sitzen in einem Flugzeug von American Airlines.

Wie das US-Verkehrsministerium (USDOT) mitteilt, haben sich drei US-Fluggesellschaften schriftlich dazu verpflichtet, die Gebühren für Familiensitze zu streichen, wenn bei der Buchung benachbarte Sitze verfügbar sind.

Auf Druck der Biden-Regierung werden American Airlines, Alaska Airlines und Frontier Airlines diese Garantie in ihre Customer Servies Plans aufnehmen.

"Wir haben die Fluggesellschaften dazu gedrängt, Sitzplätze für Familien zu garantieren, ohne zusätzliche Gebühren zu erheben, und jetzt sehen wir, dass einige Fluggesellschaften beginnen, diese vernünftige Änderung vorzunehmen", sagte Verkehrsminister Pete Buttigieg in einer Erklärung.

Das US-Verkehrsministerium stellt in diesem Zuge eine neue Anzeige vor, die das Engagement der Fluggesellschaften hervorheben soll. Dieser Schritt folgt, nachdem bei einer viermonatigen Überprüfung festgestellt wurde, dass keine Airline bisher gebührenfreie Sitzplätze für Familien garantierte.

Um ein grünes Häkchen auf diesem neuen Dashboard zu erhalten, müssen die Fluggesellschaften garantieren, dass Eltern neben Kindern im Alter von 13 Jahren und jünger sitzen können – ohne zusätzliche Gebühren zu berechnen. Natürlich nur insofern bei der Buchung entsprechende Sitzplätze verfügbar sind. Diese Garantie muss auch als Teil in die Costumer Services Plans einbezogen werden", sodass sie durch die Durchsetzung des USDOT abgesichert ist, wenn sie diese Garantie nicht einhalten", so das Ministerium.

Letzte Woche forderte Präsident Joe Biden die Fluggesellschaften auf, American Airlines' Beispiel zu folgen und die Verpflichtung als Teil einer breit angelegten Anstrengung zu übernehmen, um gegen die vom Weißen Haus als "Junk Fees" bezeichneten Gebühren vorzugehen.

"Niemand sollte extra bezahlen müssen, um einen Sitzplatz für seine Kinder zu bekommen", erklärte Biden auf Twitter.

Durchsetzungsmaßnahmen der USDOT drohen

Airlines for America, die große US-Fluggesellschaften vertritt, erklärte, dass Airlines keine Gebühren für Familiensitze erheben, aber viele von ihnen keine Verpflichtungen in ihren Costumer Services Plans festschreiben. Fluggesellschaften, die sich nicht an schriftliche Zusagen halten, müssen mit Durchsetzungsmaßnahmen der USDOT rechnen.

Alaska Airlines sagte dazu, sie habe sich immer um Familien auf ihren Flügen gekümmert, und Sitzplätze für Familien hätte die Airline nie in Rechnung gestellt. Frontier erklärte, dass die Billig-Airline in den letzten Monaten Schritte unternommen habe, um kleinen Kindern automatisch einen Sitzplatz in Begleitung eines Erwachsenen zuzuweisen.

Das US-Verkehrsministerium hat mit der Ausarbeitung von Vorschriften zur Abschaffung der Gebühren für Familiensitze begonnen, aber es könnte Jahre dauern, bis diese endgültig verabschiedet sind. Die Regierung plant, dem Kongress in den kommenden Wochen einen Gesetzesvorschlag zur Abschaffung der Gebühren zu übermitteln.

Biden drängte die Fluggesellschaften in seiner Rede zur Lage der Nation im letzten Monat zum ersten Mal dazu, Maßnahmen zu ergreifen, indem er sagte: "Gepäckgebühren sind schon schlimm genug - Fluggesellschaften können Ihr Kind nicht wie ein Gepäckstück behandeln."

Im August haben die US-Fluggesellschaften "signifikante Änderungen" am Kundenservice vorgenommen. Dabei haben alle Airlines zugestimmt, Fluggästen Mahlzeiten und Übernachtungen bei Verspätungen, die sie zu verantworten haben, anzubieten. Dieses Versprechen folgte der Ankündigung des US-Verkehrsministeriums, sich erstmals eine Übersicht über den Schutz der Kunden zu verschaffen.