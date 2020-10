US-Militär: Risiko von Corona-Infektion in Flugzeugen gering

Laut Iata ist das US Transportation Command in einer Reihenuntersuchung an Bord von 767- und 777-Maschinen von United Airlines zu dem Schluss gekommen, dass die Gefahr einer Corona-Ansteckung an Bord moderner Flugzeuge wie vermutet sehr gering ("very low") ist.