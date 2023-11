US-Luftfahrtbranche fordert Gesetzesänderung für SAF-Produktion

US-Fluggesellschaften und weitere Unternehmen der Branche fordern eine Gesetzesänderung für nachhaltigen Flugkraftstoff. In einem Brief an die Biden-Administration setzen sie sich für eine Anpassung des Emissionsmodells ein.

Führende US-amerikanische Fluggesellschaften und Luftfahrtunternehmen haben sich in einem Brief an die Biden-Administration für eine Gesetzesänderung ausgesprochen. Sie soll es nachhaltigen Flugkraftstoffen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) aus Maisethanol erleichtern, sich für Bundeszuschüsse zu qualifizieren.

Fluggesellschaften wie Delta, Jetblue und Southwest sowie Unternehmen wie GE Aerospace und Boeing forderten in einem Brief an Finanzministerin Janet Yellen, dass die Regierung neben dem Icao-Modell auch das Greet-Modell (Greenhouse Gases, Regulated Emissions and Energy Use in Technologies) des Energieministeriums verwenden dürfe.

"Mit den richtigen Marktsignalen können wir den Flugverkehr dekarbonisieren und eine neue Welle von Innovationen und Arbeitsplätzen im Bereich der sauberen Energien in den USA auslösen. Die derzeitige Unsicherheit in der Modellierung ist jedoch ein Entwicklungsproblem von mehreren Jahren", heißt es in dem Brief, der auch von Ethanolunternehmen wie Poet und Archer-Daniels-Midland unterzeichnet wurde.

Greet-Modell besser als das Icao-Modell

Der Inflation Reduction Act (IRA) – das von Präsident Joe Biden unterzeichnete Klimagesetz – verlangt von den SAF-Herstellern einen Nachweis, dass ihr Treibstoff die Emissionen im Vergleich zu Benzin um 50 Prozent reduziert. Dieser Nachweis muss ein von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (Icao) entwickeltes Emissionsmodell oder eine "ähnliche Methode" anwenden. Nur so können die Hersteller die Subventionen erhalten.

Die Ethanolindustrie ist der Ansicht, dass das Greet-Modell besser als das Icao-Modell geeignet ist, um den erforderlichen Klimanutzen nachzuweisen und so die IRA-Subventionen zu sichern.

Umweltgruppen argumentieren jedoch, dass das Greet-Modell die Emissionen von Ethanol unterschätzt, insbesondere die Emissionen, die mit der Rodung von Land für den Anbau von Pflanzen für die Ethanolproduktion verbunden sind.

Die endgültige Entscheidung über das Modell liegt beim Finanzministerium, aber auch das Landwirtschafts-, das Umwelt- und das Energieministerium haben sich zu Wort gemeldet, und das Weiße Haus hat sich als Vermittler eingeschaltet, wie Reuters berichtet. Eine Entscheidung des Finanzministeriums wird laut Reuters für Dezember erwartet.

Das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten erklärte im September, dass es das Greet-Modell aktualisiert, um sicherzustellen, dass Ethanol als SAF-Rohstoff zugelassen wird.