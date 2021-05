US-Kongress fordert von Boeing interne Unterlagen der Qualitätskontrolle

Angesichts der vielen Meldungen in jüngster Zeit über Qualitätsmängel in der Boeing-Produktion, haben mehrere US-Kongressausschüsse Boeing aufgefordert, umfangreiche interne Unterlagen zu Fertigungs- und Qualitätskontrollen zu überreichen, schreibt die "Seattle Times". Der Schritt symbolisiere einen weiteren Vertrauensverlust Washingtons gegenüber Boeing, so die Zeitung.