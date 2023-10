US-Justizministerium will Spirit-Übernahme durch Jetblue gerichtlich unterbinden

yoppupoftivruhdl rcwxi bbo gnue, hqxlwvouaj giuakxywik jfgtq, gzh xgbe.

Ein Anwalt des US-Justizministeriums drängte einen Bundesrichter, die geplante 3,8-Milliarden-Dollar-Übernahme der Billigfluggesellschaft Spirit Airlines durch Jetblue Airways zu blockieren – zu Beginn eines mit Spannung erwarteten Kartellverfahrens.

Der Fall vor dem Bundesgericht in Boston ist Teil der umfassenden Bemühungen der Regierung von Präsident Joe Biden, den Wettbewerb unter den Billigfluggesellschaften aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass Flugreisen für Verbraucher in den USA erschwinglich bleiben.

Die Anwältin des Justizministeriums, Arianna Markel, sagte in ihrem Eröffnungsplädoyer vor US-Bezirksrichter William Young, dass der Deal zu weniger Flügen, weniger Sitzen und höheren Preisen führen werde.

Eine interne Analyse von Jetblue habe ergeben, dass die Flugpreise um 30 Prozent steigen würden, sobald Spirit, die aktuell auf rund 100 Inlandsstrecken mit Jetblue konkurriert, als Wettbewerber wegfalle. Dies würde Mehrkosten von etwa eine Milliarde US-Dollar bedeuten.

"Jetblue setzt darauf, dass die Eliminierung von Spirit und der Wettbewerb, den Spirit bietet, es Jetblue ermöglicht, die Flugpreise zu erhöhen", sagte Markel. "Das ist ein echter Schaden für echte Menschen."

Der Anwalt von Jetblue, Ryan Shores, entgegnete, der Fall sei eine "fehlgeleitete" Anfechtung einer Fusion zwischen der sechst- und der siebtgrößten Fluggesellschaft der USA, die zusammen weniger als acht Prozent des Inlandsmarktes kontrollierten, der von vier großen Fluggesellschaften dominiert werde.

Der Markt wird von vier US-Fluggesellschaften – United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines und Southwest – dominiert, die nach einer Reihe früherer Fusionen 80 Prozent des Inlandsmarktes kontrollieren, so das Justizministerium.

In einer Erklärung von Jetblue hieß es: "Unser Zusammenschluss mit Spirit ist die beste Gelegenheit, die Branche durch mehr Wettbewerb und Auswahl zu verändern und einen längst überfälligen nationalen Herausforderer für die vier großen Fluggesellschaften zu schaffen".

Jetblue will Zugeständnisse machen

Jetblue bezeichnete die Übernahme als verbraucherfreundlich und versuchte, die kartellrechtlichen Bedenken der US-Behörden zu zerstreuen. So hatte sich Jetblue bereits bereit erklärt, Slots von Spirit an bestimmten Flughäfen in New York City, Boston, Newark und Fort Lauderdale abzutreten.

In einer im März eingereichten Klage argumentiert das Justizministerium, dass die Fusion den Verbrauchern schaden würde, indem die Auswahl an Inlandsflügen verringert würde, was zu steigenden Preisen und Mehrkosten von geschätzt zwei Milliarden US-Dollar führen werde.

Maschinen von Jetblue und United Airlines stehen am New Yorker Flughafen La Guardia. © AirTeamImages.com / Markus Mainka { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/08/426001-vkCHPW__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Markus Mainka"} } Maschinen von Jetblue und United Airlines stehen am New Yorker Flughafen La Guardia. © AirTeamImages.com / Markus Mainka

Das Justizministerium argumentiert, dass die Fusion den Druck auf die größeren Fluggesellschaften, einschließlich Jetblue, beseitigen würde, ihre Preise als Reaktion auf die Konkurrenz von Spirit zu senken.

Das Ministerium klagt gemeinsam mit demokratischen Generalstaatsanwälten aus sechs Bundesstaaten und dem District of Columbia. Sie bezeichnen Spirit als "disruptive und innovative Fluggesellschaft", die mit ihrem Low-Cost- und No-Frills-Modell branchenweite Preissenkungen erzwungen habe.

"Die Transaktion verspricht, Spirit durch eine teurere Fluggesellschaft zu ersetzen, die weniger Sitze anbietet, höhere Preise verlangt und weniger wahrscheinlich die höheren Preise anderer Fluggesellschaften stören wird", sagte das Ministerium in einem Gerichtsdokument vor der Anhörung.

Entscheidung bis Ende des Jahres erwartet

Die Entscheidung des Ministeriums ist Teil einer umfassenderen Initiative der Biden-Administration zur aggressiven Durchsetzung des Kartellrechts - eine Initiative, die vor Gericht gemischte Ergebnisse erzielt hat.

Jetblue stand bereits in einem früheren Fall im Mittelpunkt, als ein anderer Bostoner Richter, Leo Sorokin, im Mai der Regierung Recht gab und feststellte, dass die Partnerschaft von Jetblue mit American Airlines im Nordosten der USA gegen das Kartellrecht verstoße.

Jetblue beschloss daraufhin, die Allianz zu beenden. American Airlines hat gegen Sorokins Entscheidung Berufung eingelegt.

Der Prozess wird etwa drei Wochen lang ohne Geschworene vor dem US-Bezirksrichter William Young stattfinden. Bei einer Anhörung im März sagte Young, er fühle sich "verpflichtet", bis Ende des Jahres ein Urteil zu fällen.

Eine Fusion von Jetblue und Spirit wäre die erste große Fusion einer US-Fluggesellschaft seit der Übernahme von Virgin America durch Alaska Airlines im Jahr 2016.