US-Gericht weist Investorenklage gegen Boeing-Zulieferer Spirit Aerosystems ab

Eine Boeing 737 Max steht hinter STOP-Schildern am Boeing-Werk in Renton nahe Seattle.

Ein US-Berufungsgericht hat die Abweisung einer Klage gegen den Boeing-Zulieferer Spirit Aerosystems bestätigt. Dabei wurde dem Unternehmen vorgeworfen, Investoren durch das Zurückhalten von Informationen über Produktionskürzungen bei der 737 Max nach den zwei Unfällen in den Jahren 2018 und 2019 in die Irre geführt zu haben.

Ein aus drei Richtern bestehendes Gremium des 10th U.S. Circuit Court of Appeals in Denver entschied mit 2:1 Stimmen, dass die Investoren, die die vorgeschlagene Sammelklage gegen Spirit eingereicht hatten, die für Betrugsvorwürfe erforderliche "strenge Beweislast" nicht erfüllt hätten.

Spirit Aerosystems begrüßte die Entscheidung des Zehnten Berufungsgerichts, die das Urteil des US-Bezirksgerichts für den nördlichen Bezirk von Oklahoma bestätigt, das die Klage abgewiesen hatte.

Die Federal Aviation Administration (FAA) hatte im März 2019 ein Flugverbot für die 737 Max verhängt, ebenso wie Aufsichtsbehörden weltweit. Das Flugzeug wurde erst im November 2020 wieder für den Betrieb zugelassen.

Spirit soll intern mehr gewusst haben

Nach dem Flugverbot reduzierte Boeing die Produktion der 737 Max von 52 auf 42 Shipsets pro Monat, bezog aber weiterhin 52 Shipsets von Spirit. Shipsets bestehen aus dem Rumpf, dem Pylon, den Flügelvorderkanten, der Schubumkehr und der Triebwerksgondel eines Flugzeugs.

Spirit sicherte den Investoren im Oktober 2019 zu, weiterhin 52 Shipsets für einen längeren Zeitraum zu produzieren. Im Dezember 2019 wies Boeing Spirit dann jedoch an, die Lieferung von Shipsets für die 737 Max einzustellen.

Die Kläger behaupteten, dass die Führungskräfte von Spirit die beruhigenden Aussagen über die Produktion gemacht hätten, obwohl Boeing Spirit privat über Pläne zur Reduzierung der Max-Produktion informiert hatte, was die Führungskräfte bestritten.

Der Vizepräsident des Unternehmens, John Gilson, trat zurück, nachdem eine Prüfung von Spirit Ende 2019 ergeben hatte, dass die Buchhaltungsprozesse des Unternehmens nicht den etablierten Verfahren entsprachen. Spirit erklärte, dass die Securities and Exchange Commission ihre Untersuchung im Jahr 2020 abgeschlossen habe, ohne Durchsetzungsmaßnahmen zu empfehlen.