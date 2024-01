US-Fluggesellschaften drängen auf Lösungen für Fluglotsenmangel

US-Airlines fordern Maßnahmen gegen Auswirkungen die von Privatflugzeugen und dem Fluglotsenmangel. Beides führt laut Airlines for America zu Verspätungen und Annullierungen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hingegen will alle Bedürfnisse berücksichtigen.

Tower vom Flughafen New York JFK.

Airlines for America forderte die US-Verkehrsbehörden auf, mehr gegen die Auswirkungen von Privatflugzeugen und Fluglotsenmangel auf Verspätungen und Annullierungen von Urlaubsflügen zu unternehmen.

Die Gruppe, die American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines und andere US-Fluggesellschaften vertritt, forderte Verkehrsminister Pete Buttigieg und den Chef der Federal Aviation Administration (FAA), Michael Whitaker, auf, "alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um ein angemessenes Gleichgewicht zwischen kommerziellem und privatem Flugverkehr zu finden, mit dem Ziel, Verspätungen und Flugausfälle für die reisende Öffentlichkeit zu minimieren".

In einem Brief forderte die Gruppe auch, "alle möglichen Schritte zu unternehmen, um zusätzlichen Personalbedarf zu vermeiden, insbesondere in Zentren mit hohem Verkehrsaufkommen".

Die FAA sagte, dass Fluggesellschaften, die allgemeine Luftfahrt und andere "einen Sitz in der Kommandozentrale haben, wo die FAA den Luftraum rund um die Uhr überwacht und alle zwei Stunden Aktualisierungen vornimmt".

Die Behörde erklärte weiter: "Da sich der Flugverkehr weiter erholt, ergreift die Behörde sofortige Maßnahmen, um mehr Fluglotsen einzustellen, auszubilden und zu beschäftigen", räumte aber ein, dass sie noch etwa 3000 Fluglotsen unter dem optimalen Niveau liege.

Vorläufige Daten vom 20. bis 27. Dezember zeigten, dass 77 Prozent der Verspätungen auf das Verkehrsaufkommen, 19,1 Prozent auf das Wetter und 0,9 Prozent auf die Personalausstattung der FAA zurückzuführen seien, so die Behörde.

Whitaker kündigte letzte Woche an, dass er ein Gremium unter der Leitung eines ehemaligen Mitarbeiters der Sicherheitsbehörde einberufen werde, um die Übermüdung der Fluglotsen nach einer Reihe von Beinahe-Zwischenfällen zu untersuchen.