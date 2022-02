Der Branchenverband "Airlines for America" (A4A) sowie Wirtschafts- und Reiseverbände fordern die Aufhebung der verpflichtenden Corona-Tests vor internationalen Flügen. Laut A4A seien viele Passagiere nicht bereit, das Risiko einzugehen, nicht mehr in die USA zurückreisen zu dürfen, wie "About Travel" berichtet.