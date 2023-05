US-Ethanolindustrie plant Expansion in den Luftfahrtsektor

Für viele eine entscheidende Frage: Was kommt in Zukunft in die Tanks?

Die US-Ethanolindustrie drängt die Biden-Administration, die Subventionierung von kohlenstoffarmem Flugtreibstoff auf Ethanolbasis im Rahmen des "Inflation Reduction Act" zu ermöglichen, da dies für das Erreichen der US-Klimaziele von entscheidender Bedeutung sei.

Die Kampagne spiegelt den Wunsch der Ethanolindustrie wider, in den Luftfahrtsektor zu expandieren, nachdem die Nachfrage nach dem aus Mais gewonnenen Kraftstoff, der Benzin beigemischt wird, jahrelang stagnierte.

"In den letzten 18 Monaten hat sich in unserer Branche die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir langfristig neue Verwendungsmöglichkeiten, neue Märkte und nicht-traditionelle Anwendungen für Ethanol ins Auge fassen müssen, wenn wir unsere Industrie und ihren Wert weiter ausbauen wollen", so Geoff Cooper, Präsident der Renewable Fuels Association, einer der an der Initiative beteiligten Organisationen.

11,4 Milliarden Liter jährlich bis 2030

Die Biden-Administration strebt als Teil ihrer umfassenderen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels bis 2030 eine jährliche SAF-Produktion von mindestens drei Milliarden Gallonen (11,4 Milliarden Liter) in den Vereinigten Staaten an.

Die "SAF BTC Coalition", eine Koalition aus Vertretern der Ethanolindustrie und Partnern aus der Luftfahrtindustrie, fordert die Regierung auf, eine vom Energieministerium entwickelte Methode namens "Greet" zu verwenden, die zeigt, dass Ethanol als SAF-Rohstoff einen geringeren CO2-Fußabdruck hat als die von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation verwendete Methode.

Zu dieser Koalition gehören die Renewable Fuels Association, Growth Energy, United Airlines, Delta Air Lines und die SAF-Hersteller Lanzajet und Gevo.

Cooper sagte, die RFA habe auch zahlreiche Gespräche mit der Biden-Administration geführt, darunter mit dem Landwirtschaftsministerium, dem Finanzministerium und der Federal Aviation Administration über Ethanol als Rohstoff für SAF und insbesondere über die Kohlenstoffintensität von Ethanol.

Eine Handvoll Projekte geplant

Diese Bemühungen spiegeln die Lobbyarbeit der Ethanolindustrie bei der Entwicklung von Emissionsmodellen während der Einführung des Renewable Fuel Standard vor etwa 15 Jahren wider.

Diese Politik, die heute die Beimischung von Milliarden Litern Ethanol und anderer Biokraftstoffe zum nationalen Kraftstoffpool vorschreibt, verlangt auch eine Verringerung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zu Kraftstoffen auf Erdölbasis.

Die Ethanolunternehmen argumentieren, dass ihre Lieferkette, die dank des RFS bereits riesige Mengen Ethanol pro Jahr produziert und transportiert, problemlos in der Lage wäre, die Produktion von SAF zu steigern und die Ziele der Regierung zu erreichen.

Bisher wurden jedoch nur wenige Ethanol-zu-SAF-Projekte vorgeschlagen. Lanzajet zum Beispiel baut in Georgien eine Ethanol-zu-SAF-Anlage, die 2023 fertiggestellt werden soll und nach Angaben des Unternehmens die weltweit erste Anlage dieser Art wäre.

Gevo plant nach eigenen Angaben, Ethanol-to-Jet-Anlagen zur Herstellung von SAF zu entwickeln, zu besitzen und zu betreiben. Das Unternehmen hat mit Delta Air Lines und American Airlines Vereinbarungen über die Lieferung von jeweils mehreren Millionen Gallonen SAF pro Jahr für mehrere Jahre ab 2026 getroffen. Der Maschinenbau- und Luftfahrtriese Honeywell International hat ebenfalls eine neue Technologie zur Umwandlung von Ethanol in Kraftstoff angekündigt.