US-Billigflieger Spirit und Frontier wollen fusionieren

In den USA wollen Spirit und Frontier Airlines fusionieren. Ziel ist ein Ultra-Billigflieger, der größer ist als Jetblue. Jetzt sind die Wettbewerbshüter am Zug. Zu einem möglichen neuen Namen gibt es noch keine Informationen.

Jetzt ganz gelb: Die US-Billigairline Spirit hat sich einen neuen Look verpasst.

In den USA fusionieren die zwei Billigflieger Spirit Airlines und Frontier Airlines. Ziel des Zusammenschlusses sei ein "wettbewerbsfähiges Unternehmen, das unseren Kunden für einen noch besseren Service ultra-reduzierte Preise anbietet", teilte Spirit Airlines am Montag mit.

Beide Airlines wollten "den Konkurrenzdruck mit noch besseren Tarifen erhöhen", heißt es. Nach angebotenen Sitzplatzkilometern liegen Spirit und Frontier aktuell auf den Plätzen acht und neun in den USA. Gemeinsam werde man auf Position fünf direkt nach den "Big four" vorrücken, heißt es in einer Information für die Investoren.

Der Airline-Markt in den USA gilt im Vergleich zu dem in Europa bereits als stark konsolidiert. Neben den drei großen US-Fluggesellschaften American, Delta und United ist Southwest der größte Billigflieger. Spirit und Frontier fliegen zudem in Konkurrenz zu Jetblue, Alaska Airlines und Allegiant.

Noch kein neuer Name bekannt

Die Wettbewerbsbehörden in den USA müssen die Fusion noch genehmigen. Abgeschlossen sein soll der Zusammenschluss im zweiten Halbjahr 2022. Zu einem möglichen neuen Namen oder künftigen Sitz gab es zunächst keine Informationen.

Frontier Airlines soll den Angaben nach 51,5 Prozent am neuen Gemeinschaftsunternehmen halten, Spirit Airlines die restlichen 48,5 Prozent. Der Verwaltungsratschef von Frontier, William Franke, soll diese Funktion auch im fusionierten Unternehmen ausüben.

Der Kurs von Spirit sprang im vorbörslichen Handel um fast zwölf Prozent nach oben. Der Kurs von Frontier ging um 2,34 Prozent zurück. Beide Airlines fliegen ausschließlich Airbus-Maschinen. Sie erklärten, die Fusion könne 10.000 neue Stellen bis 2026 schaffen.