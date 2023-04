US-Airlines: Meilenprogramme als Puffer gegen Rezession

Während der Pandemie konnten US-Airlines trotzdem einigen Umsatz generieren – durch ihre Meilenprogramme. Und auch für künftige Rezessionen sehen sich die Fluggesellschaften in den Staaten dank dieser gut aufgestellt.

Die US-Airlines konnten sich während der Pandemie auf die Einnahmen aus ihren Meilenprogrammen verlassen.

Führungskräfte und Experten der Branche sind sich in diesem Rahmen zudem sicher, dass die Einnahmen aus diesen Programmen auch dann anhalten dürften, wenn die Wirtschaft in eine Rezession abrutscht.

Die Meilen- oder auch Kundenbindungsprogramme, die vor mehr als vier Jahrzehnten ins Leben gerufen wurden, haben sich durch den Verkauf von Meilen an Drittpartner – meist kreditkartenausgebende Banken, die die Meilen an ihre eigenen Kunden weitergeben – zu einer Einnahmequelle für die Airlines entwickelt.

Und die Rechnung ist denkbar einfach: Je mehr die Kunden ausgeben, desto mehr Meilen sammeln sie und desto mehr zahlen die Partner an die Fluggesellschaften.

Evert de Boer, geschäftsführender Gesellschafter des Beratungsunternehmens "On Point Loyalty", stellt fest, dass mehr als die Hälfte aller Meilen, die in den großen Programmen gesammelt werden, auf andere Aktivitäten als das Fliegen entfallen. Das mache die Fluggesellschaften widerstandsfähiger gegen wirtschaftliche Schwankungen, so de Boer.

Laut Daten der Beratungsfirma "IdeaWorksCompany" ist der Anteil der Einnahmen aus Treueprogrammen bei den fünf großen US-Airlines – Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines und Alaska Airlines – von etwa zwölf Prozent im Jahr 2019 auf 16 Prozent im Jahr 2021 gestiegen.

Laut Chris Buckner, Vizepräsident von Jetblue, haben die Menschen während der Pandemie das Fliegen eingeschränkt, aber dennoch Geld mit den meilensammelnden Kreditkarten ausgegeben.

Er und andere Führungskräfte gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, sollte eine sich abschwächende Wirtschaft die Nachfrage nach Reisen verringern. "Die Ausgaben mit Kreditkarten werden nicht verschwinden", ist sich auch Jonathan Clarkson sicher, Vizepräsident der US-Billigairline Southwest Airlines.

Umsätze von bis zu 14 Prozent der Passagiereinnahmen

Delta Air Lines hat im vergangenen Jahr 5,7 Milliarden US-Dollar (rund 5,22 Milliarden Euro) von American Express und anderen Partnern durch Umsätze mit Meilenkreditkarten erhalten – das entspricht 14 Prozent der Passagiereinnahmen von 2022, wie Reuters berechnet hat.

In ähnlicher Weise erhielt American Airline 4,5 Milliarden US-Dollar (rund 4,12 Milliarden Euro) an Zahlungen von ihren Partnern, darunter Citi und Barclays, was immer noch zehn Prozent der Passagiereinnahmen entspricht.

Die Fluggesellschaften versuchen, noch mehr Geld aus diesen Programmen zu generieren, indem sie neue Partnerschaften eingehen.

United Airlines ist Partnerschaften mit Unternehmen wie Norton, einem Anbieter von Antivirensoftware, und Simplisafe, einem Unternehmen für Haussicherheit, eingegangen. Alaska Airlines vergibt 50.000 Meilen an Kunden, die ein Hypothekendarlehen bei einer Hypothekengesellschaft aufnehmen.

Jetblue hat sich in diesem Rahmen mit Gepäckherstellern zusammengetan. Delta hat unter anderem Partnerschaften mit Starbucks und dem Lebensmittellieferanten Instacart.

Auch die Treueprogramme der Fluggesellschaften sind äußerst profitabel. Eine Studie von Frankie O'Connell, Professor für Luftverkehrsmanagement an der Universität Surrey in England, hat ergeben, dass die Kapitalrendite dieser Programme bei American, United und Delta mehr als 60 Prozent beträgt und damit weit über einer Rendite von fünf Prozent für ihr Gesamtgeschäft liegt. "Es ist eine Goldgrube für wiederkehrende Einnahmen bei geringem oder gar keinem Aufwand", so O'Connell.