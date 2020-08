US-Airlines stehen vor Entlassungswelle

American Airlines will tausende weitere Mitarbeiter entlassen. "Ungefähr 19.000 unserer Teammitglieder" würden am 1. Oktober in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt oder entlassen, erklärte American Airlines am Dienstag. Die Kürzungen seien notwendig, weil sich die Flüge inmitten der Coronavirus-Pandemie nicht erholt hätten. Die Arbeitsplatzverluste könnten jedoch reduziert werden, wenn der US-Kongress ein Rettungspaket verlängere, erklärte das Unternehmen.

Wegen der Pandemie, die in den USA so schlimm wütet wie in keinem anderen Land der Welt, musste die Gesellschaft ihre Linien stark zusammenstreichen. 12.500 Beschäftigte haben das Unternehmen bereits verlassen und weitere 11.000 sind für den Oktober bereits ohne Lohn beurlaubt. Damit könnten ab Oktober "mindestens 40.000 Personen" weniger für die Airline arbeiten als vor der Pandemie, erklärte das Unternehmen.

Auch bei Konkurrentin Delta stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Sollte die US-Airline mit der Arbeitnehmergewerkschaft keine Vereinbarung zur Kostensenkung erzielen, werde man knapp 1.900 Piloten im Oktober beurlauben müssen, heißt es aus der Zentrale in Atlanta.

United Airlines teilte bereits Anfang Juli mit, dass aufgrund der coronabedingten niedrigen Nachfrage im Herbst bis zu 36.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren könnten. Die derzeitige Personalstärke könne nicht über den 1. Oktober hinaus beibehalten werden. Das entspräche rund 38 Prozent der Belegschaft.

Southwest verzichtet auf Staatshilfen

Anders ist die Lage bei Billigflieger Southwest. Laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" hat die Airline Hilfsgelder gegenüber dem amerikanischen Finanzministerium abgelehnt. Auch aus Angst von Ratingagenturen schlechter eingeschätzt zu werden, was Kredite verteuern könnte. Trotz eines harten Sparkurses sind derzeit keine Entlassungen geplant.

Laut Forbes haben bisher mehr als 17.000 Angestellte überwiegend unbezahlten Urlaub genommen, sind früher in den Ruhestand gegangen oder haben gegen Abfindungen das Unternehmen verlassen.

Angestellt müssen zwei Monate im Voraus informiert werden

US-Unternehmen sind verpflichtet, Angestellte 60 Tage im Voraus über drohende Zwangsbeurlaubungen in Kenntnis zu setzen. Nicht alle, die die Warnungen erhalten, müssen letztlich betroffen sein. Zunächst wollen American als auch Delta sowie andere Gesellschaften weiter auf freiwillige Lösungen setzen.

Viele Maßnahmen des sogenannten Cares-Gesetzes, mit dem die US-Regierung die Wirtschaftskrise abfedern wollte, sind in den vergangenen Wochen abgelaufen. Die Parteien im Kongress können sich allerdings trotz der andauernden Krise nicht über eine Verlängerung einigen.