UPS erweitert Drehkreuz am Flughafen Hannover

UPS hat mit der Erweiterung seines Verteilzentrums in Langenhagen begonnen. 160 Millionen Euro sollen in das Projekt nahe des Flughafens Hannover fließen. Ziel ist, bis Ende 2023 die Kapazität zu verdoppeln. Am Ausbau hängen den Angaben nach bis zu 500 zusätzliche Jobs.