Unwetter bremst Verkehr am Flughafen Amsterdam aus

Wegen eines Unwetters gibt es in den Niederlanden massive Verkehrsbehinderungen. Auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol kam es zu starken Behinderungen.

© DPA / Lex Van Lieshout/ANP via epa

Schwere Stürme haben am Mittwoch den Flug- und Bahnverkehr in den Niederlanden stark beeinträchtigt.

Am Flughafen Schiphol in Amsterdam, einem der wichtigsten Drehkreuze in Europa, wurden rund 300 Flüge gestrichen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP.

Der Bahnbetreiber NS stellte den gesamten Zugverkehr im Norden der Niederlande ein.

Der Wetterdienst gab bei erwarteten Windgeschwindigkeiten von 100 bis 120 Kilometern pro Stunde für große Teile des Landes die höchste Warnstufe aus. Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben.

Die Verkehrsbehörden warnten auch vor Fahrten auf den Autobahnen; dort wurden bereits umgewehte Lastwagen und auf die Fahrspuren gestürzte Bäume gemeldet.