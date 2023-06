Unwetter behindert Flugverkehr

Heftige Gewitter haben an verschiedenen deutschen Flughäfen zu Einschränkungen und Flugstreichungen geführt. Während die Stürme Frankfurt und Düsseldorf schon Donnerstag trafen, ging es in der Nacht zu Freitag in München weiter.

Ein Unwetter über großen Teilen Deutschlands hat auch den Flugverkehr beeinträchtigt.

Zahlreiche Flugzeuge, die in München landen sollten, wurden umgeleitet. Nach Auskunft eines Flughafen-Sprechers vom Freitagmorgen konnten etwa 20 Flüge zwischen Donnerstag 19:00 Uhr und Freitag 2:00 Uhr nicht landen. Sie wurden auf umliegende Flughäfen verteilt. 60 Flüge wurden annulliert. Bis zum Mittag soll es zu weiteren Verzögerungen am Flughafen München kommen.

Auch an den Flughäfen in Frankfurt und Düsseldorf hatte es zuvor bereits Einschränkungen gegeben - an beiden Airports gab es am Donnerstag einige Annullierungen.

Am Frankfurter Flughafen gab es Annullierungen, laut Internetseite des Airports aber hauptsächlich bei den Ankünften. "Aufgrund der Wettervorhersage für Frankfurt für den heutigen 22. Juni mit durchziehenden Gewittern hat Lufthansa bereits gestern vorsorglich hochfrequente Innerdeutsche- und Europa-Verbindungen gestrichen", sagte eine Lufthansa-Sprecherin.

Am Flughafen Düsseldorf war nach Auskunft einer Sprecherin am frühen Donnerstagabend der Flugbetrieb kurzzeitig eingeschränkt und die Abfertigung der Flugzeuge unterbrochen. Das sei das übliche Vorgehen etwa bei Gewittern, erläuterte die Sprecherin. Mehrere Flüge seien von Airlines annulliert worden.

Den Angaben zufolge betraf das aber nur einen sehr kleinen Teil der Starts und Landungen am Flughafen Düsseldorf am Donnerstag, dem ersten Tag der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen.