Unwetter mit Auswirkungen auf zentrale Kerosinversorgung

Nach schweren Überschwemmungen vom Donnerstag drohte dem Flughafen Luxemburg der Sprit auszugehen. Die Pipeline, die den Airport mit Kerosin versorgt, war zeitweise unterbrochen, teilte die Regierung am Freitag mit. "Die Versorgung wurde am späten Vormittag des 16. Juli 2021 wiederhergestellt", hieß es am Nachmittag.

Die insgesamt mehr als 5000 Kilometer lange Leitung, das wichtigste derartige Leitungssystem der Nato, funktioniere vermutlich auf deutscher Seite bei Echternacherbrück nicht mehr. Wahrscheinlich sei ein Ventil defekt. Experten zufolge hänge dieser Schaden vermutlich mit den Überschwemmungen zusammen, die auch die luxemburgische Stadt Echternach schwer trafen.

Sprit reicht nur noch Freitag

Der Flughafen Luxemburg verfüge über einen Spritvorrat, der nur noch für den (heutigen) Freitag gereicht hätte. Die Fluggesellschaften wurden darauf hingewiesen, dass die Knappheit voraussichtlich noch mehrere Tage lang bestehe. Sie sollten möglichst ausreichend Treibstoff für den Rückflug mitbringen oder sich auf dem Landweg mit Kerosin versorgen lassen.

Das Ende der 1950er Jahre von der Nato geschaffene "Central European Pipeline System" (CEPS) versorgt heute auch die zivilen Flughäfen von Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Luxemburg und Zürich mit Treibstoff.