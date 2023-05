Untersuchung zeigt: Schallschutz nach Fluglärmschutzgesetz unzureichend

Auf Grundlage des erneuerten Fluglärmschutzes hat das "Öko-Institut" im Auftrag des Umweltbundesamtes überprüft, welche baulichen Maßnahmen in den letzten zehn Jahren an den Flughäfen tatsächlich umgesetzt wurden. Die Ergebnisse stellen das Schutzniveau der Betroffenen an den Bestandsflughäfen in Frage.