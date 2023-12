Untersuchung in Russland nach wiederholten Problemen an Flugzeugen eingeleitet

Eine Boeing 737-800 von S7 Airlines beim Start in Sochi.

Nachdem es in Russland erneut zu einem Problem an einem Passagierflugzeug gekommen ist, haben die Behörden offizielle Ermittlungen eingeleitet. Eine Boeing 737-800 habe am Freitag notlanden müssen, teilten die staatlichen Ermittler mit.

Das Flugzeug der Gesellschaft S7 sei auf dem Weg vom sibirischen Nowosibirsk nach Moskau gewesen, als es zu einem Triebwerkschaden gekommen sei.

Das Flugzeug habe wieder umdrehen müssen, erklärten die Ermittler. "Die Landung war sicher. Es gab keine Opfer." Der Vorfall ereignete sich nur einen Tag nachdem ein Frachtflugzeug wegen eines Feuerausbruchs im Triebwerk in Sibirien notlanden musste.

In Russland hat nach mehreren Vorfällen die Sorge um die Sicherheit im Luftverkehr zuletzt zugenommen. Die Mehrzahl der in dem äußerst weitflächigen Land eingesetzten Flugzeuge stammt von Airbus oder Boeing. Seit Inkrafttreten der gegen Moskau wegen des Angriffskriegs in der Ukraine vom Westen verhängten Sanktionen, ist der Import und die Wartung von Flugzeugteilen für die russischen Gesellschaften schwierig.

Laut einem Medienbericht musste etwa die von der Notlandung am Freitag betroffene Gesellschaft S7 ihr Angebot im Herbst-/Winter-Flugplan um zehn bis 15 Prozent zusammenstreichen. Grund dafür seien Schwierigkeiten bei der Wartung ihrer Airbus-Maschinen.