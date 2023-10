Unternehmen in Berlin und Brandenburg kritisieren Angebot am BER

Die internationalen Unternehmen der Metropolregion Berlin-Brandenburg sind unzufrieden mit der Anbindung an den inner- und außereuropäischen Luftverkehr. Laut einer Umfrage unter 120 Mitgliedsunternehmen sowie Einzelbefragungen der Industrie- und Handelskammern in Berlin und Brandenburg, zeigen sich die Unternehmen besorgt über die geringe Anzahl an Langstreckenverbindungen.

Im Vergleich zu anderen europäischen Städten wie London mit 138 und Paris mit 103 Langstreckenverbindungen, bleibe Berlin mit gerade einmal sechs Verbindungen abgeschlagen.

Die Lage würde zusätzlich dadurch verschärft, dass auch die Anzahl der innereuropäischen Flüge im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten zurückgegangen ist. Die Unternehmen fordern vor allem mehr Verbindungen nach Großbritannien, Frankreich und in die skandinavischen Länder.

Bei den Interkontinentalflügen würden hauptsächlich die USA, China und Singapur als wichtige Ziele genannt.

Darüber hinaus beklagen die Unternehmen die unzureichende Erreichbarkeit des Flughafens Berlin-Brandenburg. Um die Situation zu verbessern, fordern die Unternehmen die Verlängerung der U7 sowie eine ICE- beziehungsweise IC-Verbindung ab dem Berliner Hauptbahnhof.