United Airlines hat in einer internen Mitteilung angekündigt, zum 1. Oktober die internationalen Crew-Basen für Flugbegleiter in Frankfurt, Hong-Kong und Tokio zu schließen. Eine Sprecherin gab an, dass rund 840 Flugbegleiter von der Maßnahme betroffen seien.

Bei Lufthansa stehen Tausende Stellen auf der Kippe. Ein Tarifgipfel mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit, Ufo und Verdi bringt nun eine konkrete Zahl: Rechnerischen gibt es einen Überhang von 22.000 Vollzeitstellen.