Streckenaufnahmen

United Airlines hat die Verbindung zwischen San Francisco und München wieder aufgenommen. Die US-Airline bietet die Route dreimal wöchentlich an, teilte der bayerische Airport mit. Geflogen wird mit einer Boeing 787. United bietet zudem auch Flüge nach Washington und New York an.

Die US-Fluggesellschaft hat zudem die Verbindung von Houston nach Frankfurt wieder aufgenommen. Laut Airline-Meldung steht die Route dreimal pro Woche auf dem Flugplan. Auf der Strecke setzt United Airlines Flugzeuge des Typs B787-9 Dreamliner ein.