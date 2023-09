United Airlines befördert zwei Führungskräfte innerhalb ihres Vorstands, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Josh Earnest wird zum Executive Vice President of Communications and Advertising ernannt. Terri Fariello steigt zum Executive Vice President of Government Affairs and Global Public Policy auf. Earnest ist seit 2018 bei United Airlines, Fariello bereits seit 2017.

