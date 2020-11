United Airlines plant weitere Kapitalerhöhung

United Airlines will sich in der Corona-Krise erneut frisches Geld verschaffen. Dazu will das Unternehmen bis zu 25,3 Millionen neue Aktien ausgeben, wie aus dem am Montag veröffentlichten Börsenprospekt hervorgeht. Gemessen am Freitags-Schlusskurs von 39,90 US-Dollar könnte dabei ein Betrag von rund einer Milliarde Dollar (843 Mio Euro) zusammenkommen.