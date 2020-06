United Airlines schließt Frankfurter Crew-Basis für Flugbegleiter

United Airlines kündigte in einer internen Mitteilung an, zum 1. Oktober diesen Jahres die internationalen Crew-Basen für Flugbegleiter in Frankfurt, Hong-Kong und Tokio zu schließen. Eine Sprecherin gab an, dass rund 840 Flugbegleiter von der Maßnahme betroffen seien.