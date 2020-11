United Airlines führt kostenlose Covis-19-Tests auf Transatlantikflüge ein

Eine Flugbegleiterin an Bord eines Flugzeuges.

Um in der Corona-Krise Mobilität weiter zu ermöglichen, sind alle Reisenden verpflichtet, Masken zu tragen. Doch nicht jeder Mund-Nasen-Schutz ist wirkungsvoll. Generell ist ein Mundschutz beispielsweise in Zügen ohnehin wichtiger als in Flugzeugen.