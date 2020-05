United Airlines schreibt wegen Corona-Krise Milliardenverlust

Die Corona-Pandemie hat die US-Fluggesellschaft United Airlines tief in die roten Zahlen gebracht. Im ersten Quartal fiel ein Nettoverlust in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar (1,6 Mrd Euro) an, wie die Airline am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Vor einem Jahr hatte United noch 292 Millionen Dollar verdient. Der Umsatz fiel um 17 Prozent auf 8,0 Milliarden Dollar.