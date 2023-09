United Airlines buhlt um ehemalige Militärpiloten

United Airlines will zukünftig Piloten des US-Militärs nach Abschluss ihrer Dienstzeit Jobangebote unterbreiten. Dies kündigte die US-amerikanische Fluggesellschaft jetzt an. Militärpiloten, die sich um eine Stelle bei United Airlines bewerben würden, bräuchten zum Zeitpunkt der Bewerbung keine Lizenz für den kommerziellen Luftverkehr sondern könnten diesen vor ihrer Einstellung erwerben, so das Unternehmen.

Mit dem Angebot will United auf die steigende Nachfrage nach ausgebildeten Piloten reagieren, mit denen mehrere US-Fluggesellschaften zu kämpfen haben. Das Unternehmen hat in den letzten 24 Monaten mehr als 4000 neue Piloten eingestellt und rechnet in diesem Jahrzehnt mit über 10.000 Neueinstellungen.