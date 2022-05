United Airlines kauft 50 Millionen Gallonen (rund 189 Millionen Liter) nachhaltigen Flugtreibstoff (SAF) bei Neste. Das SAF soll in den nächsten drei Jahren und zunächst nur am Flughafen Amsterdam Schiphol in United-Maschinen getankt werden, wobei auch weitere Standorte dazukommen könnten, wie die Airline mitteilt.