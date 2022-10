Union fordert beschleunigte Zuverlässigkeitsüberprüfung

Angesichts erneuter Probleme an den deutschen Flughäfen wegen der Herbstferien fordert die Union rasch eine Beschleunigung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen für Mitarbeiter.

Die tourismuspolitische Sprecherin der Bundestagfraktion, Anja Karliczek (CDU), sagte der "Rheinischen Post", die Überprüfungen dauerten immer noch bis zu acht Wochen. "Das ist zu lange. Zudem müssen die dann erfolgten Sicherheitsnachweise deutschlandweit gelten und nicht an jedem Standort neu geprüft werden."

Die CDU-Politikerin ergänzte, auch der Einsatz moderner Computertomographie-Technik müsse an den Flughäfen forciert werden, um Abfertigungszeiten zu reduzieren. "Flugreisende müssten dann mitgeführte Flüssigkeiten nicht mehr auspacken, sondern diese könnten dann im Gepäck kontrolliert werden."

Der Einsatz dieser Technik habe sich bereits am Flughafen München und im EU-Ausland bewährt. "Das würde die Kontrollen komfortabler und schneller machen", sagte Karliczek.

Um die Prozesse an den Flughäfen für die Sommerreisewelle zu verbessern, hatte die Bundesregierung Ende Juni beschlossen, wegen des Personalmangels an den Flughäfen die vereinfachte Einreise für Arbeitskräfte aus der Türkei zu erleichtern. Anfang Juli gab die Bundesagentur für Arbeit grünes Licht. Das Programm wurde zunächst bis Anfang November befristet.

Die Anwerbung von türkischen Arbeitskräften zur Verbesserung der angespannten Personalsituation an den deutschen Flughäfen lief aber offenbar nur äußerst schleppend.

Nur 140 Hilfskräfte

So seien seit Juli im deutschen Generalkonsulat in Istanbul 140 Visaanträge von Mitarbeitern in der Bodenabfertigung gestellt worden, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Unionsfraktion Ende August.

Insgesamt werde auch von Seiten der Luftverkehrswirtschaft nur mit dem Einsatz "einer niedrigen dreistelligen Anzahl an Hilfskräften auf Grundlage des Sonderverfahrens gerechnet", hieß es der Zeitung zufolge von der Bundesregierung weiter.

Der Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister im Luftverkehr (ABL) hatte die Bundesagentur für Arbeit ursprünglich um die erleichterte Einreise von 2000 türkischen Arbeitskräften gebeten.