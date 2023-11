UN-Konferenz setzt neues Ziel zur Reduzierung von Emissionen im Luftverkehr

Die dritte Icao-Konferenz zu Luftfahrt und alternativen Kraftstoffen (CAAF) ist in Dubai zu Ende gegangen. Herausgekommen ist ein neues Ziel für die Dekarbonisierung bis 2030. Es liegt etwas unter den Erwartungen.

Die dritte Konferenz der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation Icao über Luftfahrt und alternative Kraftstoffe (Conference on Aviation and Alternative Fuels, CAAF/3) fand diese Woche in Dubai statt.

Bei Gesprächen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen haben sich die Staaten am Freitag auf ein Zwischenziel für 2030 geeinigt, um die Emissionen des internationalen Luftverkehrs durch die Verwendung von nachhaltigem Kerosin zu reduzieren.

Details der Vereinbarung wurden nicht direkt veröffentlicht, aber ein hochrangiger Delegierter sagte, dass die Emissionen des Luftverkehrs durch die Verwendung von nachhaltigem Kerosin (SAF) oder anderen klimaneutralen Treibstoffen bis 2030 um zunächst fünf Prozent reduziert werden sollen.

In einem früheren Entwurf hatte das Einsparziel bis zum Ende des Jahrzehnts noch fünf bis acht Prozent gelautet.

Die Einigung, die per Webcast verfolgt werden konnte, wurde nach fünftägigen Gesprächen erzielt, die von der Icao in Dubai wenige Tage vor dem COP28-Klimagipfel organisiert wurden.

Die Fluggesellschaften stehen unter Druck, ihre Emissionen zu senken, nachdem sich die Staaten und die Industrie auf dem Treffen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (Icao) im vergangenen Jahr darauf geeinigt haben, die Emissionen des Sektors bis 2050 auf null zu reduzieren.

Delegierte aus mehr als 100 Ländern diskutierten auf der Konferenz unter anderem über eine Verbesserung der Versorgung mit nachhaltigen Flugkraftstoffen. SAF gilt als entscheidend für die Reduzierung der Emissionen im Luftverkehr, ist jedoch noch immer teuer und begrenzt verfügbar.

Ein weiteres Ziel der Konferenz ist es, den Entwicklungsländern den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern, um die Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff außerhalb Europas und der USA zu fördern.

Derzeit macht nachhaltiger Flugtreibstoff nach Angaben der Branche weniger als ein Prozent des gesamten genutzten Flugzeugtreibstoffs aus.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/06/adobestock-282408189-blTWwo__square__470", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ zodar_ce"} } Serie Basiswissen SAF Nachhaltiges Kerosin soll helfen, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu reduzieren, bis neue Technologien zur Verfügung stehen. 6 Artikel 50 Minuten Zur Serie Inhalt