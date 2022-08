Bahnfahren gilt als klimaneutral – was nicht stimmt. Doch durch Eigenheiten in den Klimastatistiken fällt das oft kaum auf. Ein Blick auf Emissionsvergleiche, Bahnstrom aus Kohlekraftwerken und Rechentricks.

Die Luftfahrtbranche arbeitet daran, den Luftverkehr der Zukunft umweltschonender zu gestalten. Im Kurzstreckensegment kann das zeitnah gelingen. Bis es soweit ist, zählt das Flugzeug aber noch zu den klimaschädlichsten Verkehrsmitteln. Bahnfahren wird im Gegensatz dazu oft als "klimaneutrale Alternative" dargestellt. Dass dem nicht so ist, zeigt die Serie "Umweltmythos Bahn" auf. Ein Blick auf die Umweltbilanz des neuen Star-Alliance-Intermodalpartners Deutsche Bahn.

Bahn: Klimaneutral, fünfmal weniger oder halb so schädlich wie Fliegen?

Luftfahrt, Autos, Schiffe, Eisenbahn – egal wie Verbraucher reisen wollen und wo sie sich informieren: Das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile integraler Bestandteil einer jeden Werbestrategie – und ein gutes Klimagewissen wichtig für die Kaufentscheidung.

Glaubt man der Werbung des neuen Star-Alliance-Intermodalpartners Deutsche Bahn, so ist eine Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug klimaneutral. Dass dem nicht so ist, zeigen unter anderem die Zahlen des Umweltbundesamtes (UBA).

Die entsprechenden Ausweisungen zum Vergleich der durchschnittlichen Emissionen einzelner Verkehrsmittel im Personenverkehr in Deutschland bieten einen guten Anhaltspunkt und werden entsprechend oft zitiert.

Die durchschnittlichen Emissionen im Bahnfernverkehr lagen laut UBA im Jahr 2020 bei 50 Gramm pro Kilometer und Passagier. Für eine rund 550 Kilometer lange Schienenfahrt von Berlin nach Köln kommt somit immerhin rund 27,5 Kilogramm an CO2-Emissionen pro Richtung und Person zustande – deutlich mehr als die Quasi-Null, die die Deutsche Bahn im eigenen "Umweltmobilcheck" für die Strecke ausweist:

Die Bahn scheut im eigenen Umweltmobilcheck den Vergleich mit dem Fernbus und rechnet die Emissionen im ICE-Verkehr künstlich nach unten. Werberechtlich relevant dazu ist der Hinweis auf den Fernverkehr. Dass im Umkehrschluss alle Regional- und Güterzüge mit 100 Prozent fossiler Energie fahren, wird natürlich nicht beworben. © Deutsche Bahn / Screenshot: airliners.de 2022

Aber weiter im Vergleich, wie er – mit immer anderen Strecken – in dieser oder ähnlicher Form von vielen Medien aufgegriffen wird und immer wieder mit Verweis auf das UBA zu finden ist.

Auf direktem Luftweg liegen zwischen Berlin und Köln nur rund 470 Kilometer. Das Flugzeug stößt laut Umweltbundesamt satte 284 Gramm pro Personenkilometer aus, also rund 133 Kilogramm für die Beispielstrecke, fast fünfmal mehr als die Bahn! Allerdings lohnt sich bei der UBA-Tabelle ein Blick in das Kleingedruckte.

Die Emissionen für den Luftverkehr werden inklusive Nicht-CO2-Effekten ausgewiesen. Die Auslastung der Flugzeuge wird mit gerade einmal 53 Prozent angenommen. © Umweltbundesamt / Screenshot airliners.de 2022

Unter der Fußnote 2 ist zu lesen, dass die für den Luftverkehr ausgewiesenen Werte auch die sogenannten "Nicht-CO2-Effekte" enthalten. Die machen beim Fliegen rund zwei Drittel der Klimawirkung aus, was als Anmerkung wichtig und richtig ist. Werden diese Effekte aber nur beim Flugzeug in die Zahlen eingerechnet, verschieben sich in einem Direktvergleich die Dimensionen erheblich.

Einen realistischeren Vergleichswert als die UBA-Tabelle liefert Google Flights. Für den Direktflug werden auf der Strecke Berlin - Köln je nach Fluggerät um die 55 Kilogramm CO2-Emissionen ausgewiesen. Kompensationsportale wie Atmosfair weisen die CO2-Emissionen in ähnlicher Höhe aus, übrigens inklusive der "Nicht-CO2-Effekte".

Somit ergeben sich für unseren Beispielflug zwischen Berlin und Köln im Vergleich zur Bahnfahrt rund doppelt so viele direkte CO2-Emissionen. Immer noch ein gewaltiger Unterschied - aber auch nicht das Fünffache, wie es in vielen Vergleichen mit Verweis auf die UBA-Tabelle zu lesen ist.

Wer die Umwelt liebt, fährt Bus

Doch die UBA-Tabelle ist noch für eine weitere Erkenntnis interessant. Denn die Bahn ist demnach mit ihren 50 Gramm CO2-Emissionen pro Personenkilometer bei Weitem nicht die umweltschonendste Fortbewegungsmöglichkeit für Reisen in Deutschland:

Stattdessen ist der Fernbus mit gerade einmal 27 Gramm pro Kilometer die klimafreundlichste Art der motorisierten Fortbewegung. In unserem Vergleich zwischen Berlin und Köln kommen auf der rund 570 Kilometer langen Autobahnstrecke im Bus nur rund 15,4 Kilogramm CO2-Emissionen zusammen.

Fernbusse sind laut Umweltbundesamt die CO2-sparsamste Möglichkeit für innerdeutsche Reisen. © Flixbus

Reisebusse können die Eisenbahn bei den Emissionen pro Personenkilometer also unterbieten. Kein Wunder, dass sich die Bahn im eigenen Umweltvergleich "Umweltmobilcheck" stets immer nur mit dem Flugzeug und dem Auto vergleicht. Ein Hinweis auf den Fernbus als klimaeffizienteste Alternative fehlt (siehe Screenshot oben).

Das gilt übrigens auch für das Kompensationsportal Atmosfair. Will man den Flug zwischen Berlin und Köln kompensieren, wird eine fest eingebundene Werbeanzeige zur Bahn eingeblendet, welche als klimaschonend beworben wird. Zum noch klimaschonenderen Fernbusangebot oder zu Anbietern von Mitfahrgelegenheiten im Auto fehlt ein Link.

Atmosfair macht offensiv Werbung für die Bahn, nicht aber für die klimaeffizienteren Fernbusangebote oder für Mitfahrzentralen. © Atmosfair / Screenshot airliners.de 2022

Doch es geht noch weiter. Gerade in Ferienzeiten macht die Bahn gerne Werbung für klimaschonende Familienreisen. Für das Auto werden beim Umweltbundesamt in der Tat 152 Gramm Emissionen pro Kilometer ausgewiesen und damit dreimal mehr als für einen Personenkilometer mit der Bahn – aber das bei einer durchschnittlichen Auslastung von 1,4 Personen, was auch hier die Dimensionen leicht verschiebt.

Fährt sogar die ganze Familie, kann es demnach sogar klimaschonender sein, mit dem Auto in den Urlaub aufzubrechen, als mit der Bahn. Den Reisebus schlägt das Auto dagegen nicht so schnell. Elektrofahrzeuge fehlen in der Liste.

Größter Stromverbraucher – aber die Emissionen zählen offiziell woanders

Bei den Emissionswerten für den Personenfernverkehr der Bahn geht die UBA-Ausweisung laut Fußnote vom durchschnittlichen Strommix in Deutschland aus, was auch sinnvoll ist, denn die Bahn gehört in Deutschland zu den größten Stromverbrauchern.

Rund zehn Terawattstunden Strom verbraucht die Deutsche Bahn eigenen Angaben zufolge jedes Jahr. Das ist in etwa so viel wie die Stadt Hamburg jährlich verbraucht. In anderen Quellen ist von zwei Prozent des Stromverbrauchs von ganz Deutschland zu lesen.

Wie kommt es aber, dass dieser enorme Stromverbrauch in den Tortendiagrammen zu Verkehrsemissionen ganz offensichtlich so gut wie gar keinen Klimaeffekt hat? Immerhin kommt die Bahn in diesen Visualisierungen im Vergleich zum Auto, zum Flugzeug und sogar zu den Schiffen auf lächerlich geringe Emissionswerte.

Typische Ausweisung der CO2-Emissionen nach Sektoren. Was kaum jemand weiß: Die Emissionen aus der Stromproduktion für den Bahnverkehr werden nicht im Bereich Verkehr ausgewiesen, sondern an der Quelle. Große Teile der Bahnemissionen fallen also in den Sektor der Stromerzeugung und werden dort aber nicht speziell benannt. © IW Köln

Wichtig bei der Betrachtung von Emissionszahlen im Verkehrssektor ist vor diesem Hintergrund eine recht triviale, aber bedeutende Unterscheidung, die in offiziellen Ausweisungen stets dafür sorgt, dass der Anteil der Emissionen aus dem Bahnverkehr im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern stets sehr klein wirkt.

Damit Emissionen nicht doppelt gezählt werden, hat man sich international darauf verständigt, dass Emissionen immer an ihrer jeweiligen Quelle ausgewiesen und entsprechend zugeordnet werden. Demnach entstehen Emissionen im Luftverkehr bei der Verbrennung des Kerosins und beim Auto beziehungsweise Bus bei der Verbrennung von Benzin und Diesel. Diese Emissionen werden also dem Verkehrssektor zugeordnet.

Die Bahnen haben hierbei dagegen den großen Vorteil, dass ihre Emissionen aus dem Stromverbrauch nicht dem Sektor Verkehr zugeordnet werden, sondern an der Quelle, also bei den Kraftwerken, die den Strom erzeugen.

Alle Tortendiagramme, die Bahnemissionen im Verkehrssektor zeigen, betreffen also lediglich die Emissionen aus dem Dieselfahrbetrieb. Die Emissionen, die aus der Herstellung des Stroms für elektrische Fahrten entstehen, werden dagegen bei den Kraftwerken ausgewiesen. In der Folge erscheint der Emissionsanteil der Eisenbahnen im Verkehrssektor unterproportional klein.

Das UBA beschreibt diesen Umstand wie folgt:

"Der Verkehrssektor [ist] für fast 20 Prozent der Treibhausgasemissionen Deutschlands verantwortlich. Hier nicht betrachtet werden Emissionen, die bei der Bereitstellung des Bahnstroms für den Schienenverkehr entstehen. Diese werden dem stationären Anteil der Energiebranche (Bahnstrom-Kraftwerke) zugeordnet."

Nur rein rechnerisch 100 Prozent grüner Strom

Gleichzeitig gibt es zumindest in Deutschland die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, dass Bahnfahren mit 100 Prozent Ökostrom möglich ist. Doch obwohl der Bahn-Konzern erfolgreich mit dem grünen Strom im Personenfernverkehr wirbt und auch tatsächlich Ökostrom nutzt, findet sich im Gesamtstrommix der Bahn nach wie vor viel Gas und Kohle.

Laut Deutscher Bahn stammen derzeit rund 62 Prozent des Gesamtstroms aus erneuerbaren Energien. Dieser Anteil passt ungefähr mit dem Gesamtanteil der im Personenfernverkehr der Bahn transportierten Fahrgäste überein, weswegen an der Aussage zum Grünstrom im ICE rein rechnerisch auch nichts auszusetzen ist.

"Die Bahn stellt sich grüner dar, als sie ist", sagt dennoch Philipp Kosok, der bei der Organisation Agora Verkehrswende für öffentlichen Verkehr zuständig ist, in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Durch Umbuchungen werde der grüne Strom konzernintern zugewiesen. Die Sparte "DB Fernverkehr" buche als Kunde der "DB Energie" für ihre Züge einen Ökostromtarif – und weise so 100 Prozent Ökostrom auf ihren Fahrten aus.

So bedeutet die 100-Prozent-Werbeaussage in Bezug auf den ICE-Fernverkehr, dass rein rechnerisch alle anderen Züge mit 100 Prozent "fossilem Strom" fahren, was in der Kommunikation für Regionalbahnen oder auch im Frachtfernverkehr nicht erwähnt und somit in der Diskussion gerne vergessen wird.

Umweltkommunikation à la Bahn: Ab drei Prozent SAF ist innerdeutsches Fliegen klimaneutral! Die Lufthansa könnte theoretisch genau wie die Bahn einen grünen streifen an ihre Flugzeuge kleben, sobald drei Prozent nachhaltiges Kerosin (SAF) beigemischt wird. Drei Prozent entspricht ungefähr dem Anteil des innerdeutschen Luftverkehrs an den insgesamt von deutschen Flughäfen aus angebotenen Sitzplatzkapazitäten. Legt man nun den SAF-Anteil zu 100 Prozent auf die innerdeutschen Flüge um, könnte man behaupten, innerdeutsche Flüge seien klimaneutral. SAF - Fliegen und Klima schützen. © airliners.de / AirTeamImages.com/Carlo Marcora

Dass die Klimabilanz der Bahn also insgesamt weniger grün aussieht, kann man sogar in den offiziellen Ausweisungen nachlesen. Insgesamt wurden laut Geschäftsbericht der Deutschen Bahn im vergangenen Jahr mehr als 20 Prozent des Bahnstroms aus Braun- und Steinkohle gewonnen. Der Erdgasanteil lag bei 6,3 Prozent.

Mit fast elf Prozent am Energiemix spielte zudem auch Kernenergie eine Rolle bei der Deutschen Bahn – auch wenn dieser Anteil mit dem avisierten Abschalten der letzten Atomkraftwerke in Deutschland ab dem kommenden Jahr auf null sinken soll.

Für Bahnstrom gibt es Ausnahmen beim Kohleausstieg

In absehbarer Zukunft steigt Deutschland auch aus der Kohleverstromung aus, sodass eigentlich davon auszugehen wäre, dass die Bahn automatisch grüner wird, je weniger Kohlestrom im Gesamtnetz genutzt wird. Doch diese pauschale Annahme ist nicht unbedingt richtig.

Denn ausgerechnet für das umstrittene Kohlekraftwerk "Datteln 4" gilt eine Ausnahme vom Kohleausstieg – und genau dieses Kraftwerk liefert fast die Hälfte seines Stroms für die Bahn. Laut Recherchen der "Zeit" kommt darum für viele weitere Jahre der gesamte Bahnstrom für Nordrhein-Westfalen aus diesem einen Kohlekraftwerk.

Das Kraftwerk sei überhaupt nur in dieser Größe errichtet worden, weil sich die Deutsche Bahn in einem langfristig laufenden Vertrag verpflichtet hat, die gewaltige Summe von 400 Megawatt Leistung abzunehmen.

Das Braunkohlekraftwerk in Datteln. Der Neubau ist vom Kohlestromausstieg ausgenommen und produziert noch viele Jahre den Bahnstrom für ganz NRW. © Adobe Stock / Robert Poorten

Neben "Datteln 4" soll laut "Zeit" auch das "Braunkohlekraftwerk Schkopau" in Sachsen-Anhalt trotz Kohleausstieg mit Sondergenehmigung weiterhin rund 110 Megawatt Bahnstrom erzeugen.

Insgesamt hat die Bahn den Angaben nach Bezugsverträge für vier Kohle- und Gaskraftwerke. Die Abnahmemengen aus diesen fossilen Anlagen summiert sich demnach auf mehr als die Hälfte des Stroms, der ins Bahnnetz eingespeist wird.

Dennoch will die Bahn bis 2038 erreichen, 100 Prozent des Gesamtstrommixes aus "Erneuerbaren" zu beziehen. Doch aus Sicht von Fachleuten ist auch das Marketing.

Die Kritik: Die Bahn kauft bereits vorhandenen Grünstrom über sogenannte Herkunftsnachweise am Markt, anstatt etwa mit dem Bau eigener Erneuerbaren-Energien-Anlagen (EE-Anlagen) zusätzliche Kapazitäten zu schaffen.

Die Deutsche Bahn macht auf grün: "Deutschlands schnellster Klimaschützer". © Deutsche Bahn

Das sieht der Konzern natürlich anders. "Die Deutsche Bahn betreibt keine eigenen Kraftwerke, sondern verfügt über Lieferverträge, sogenannte Power Purchase Agreements (PPA) und engagiert sich so für den Ausbau dieses neuen Marktes", teilte der Konzern im Juli auf eine Anfrage der Deutschen Presseagentur mit.

"Die Hochsee-Windparks Nordsee-Ost und Amrumbank-West, Festland-Windparks und Photovoltaik-Parks in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern liefern Ökostrom an die DB" Teilweise schon seit über 100 Jahren lieferten zudem Wasserkraftwerke an Rhein, Mosel, Ruhr, Main, Donau, Lech, Isar, Inn und vom Eder- und Schluchsee nachhaltige Energie an die Bahn.

Geschäftsgeheimnis Ökozertifikate

Doch die Bahn sieht sich auch noch weiteren Kritikpunkten ausgesetzt. Denn sie nutzt für ihre Ökostromstatistiken auch Zertifikate. Dabei verbraucht die Bahn fossilen Strom, erwirbt aber das Recht, ihn bilanziell als Ökostrom geltend zu machen. Der Anteil regenerativer Quellen am Stromverbrauch in Deutschland ändert sich damit nicht.

Im Luftverkehr kennt man diese Mechaniken aus den zahlreichen Angeboten zur Kompensation von Emissionen. Zwar ist es gut, wichtig und richtig, dass immer mehr Menschen und Firmen dazu übergehen, die Emissionen aus ihren Flügen zu kompensieren – grüner wird Fliegen allein dadurch aber nicht.

Die Frage, in welcher Höhe der Bahnökostromanteil aus Zertifikaten besteht, ist nicht bekannt. Schätzungen von Fachleuten gehen von rund zehn Prozent des Bahnstroms aus, den die Bahn über Abschlagszahlungen zu grünem Strom kompensiert. Offizielle Zahlen dazu gibt es aber weder von der Deutschen Bahn, noch von der Bundesregierung. Laut "Zeit" handelt es sich um ein "Geschäftsgeheimnis"; auch Klimaschützer verzweifeln an der Intransparenz. Wie viel "echten" Grünstrom die Bahn in ihrem Strommix hat, bleibt etwa laut "Klimareporter" weiter unklar.

Öko-Institut: Bahn lässt viel Potenzial ungenutzt

"Dass sich die Bahn Anteile an Erneuerbaren Energien bilanziell zuordnet, ist rechtlich natürlich legitim", sagt Dominik Seebach, Energie- und Klimaforscher am Öko-Institut, einem privaten Umweltforschungsinstitut.

"Unsere Empfehlung ist aber immer, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten auch den Anteil der Erneuerbaren insgesamt weiter zu erhöhen und zu fragen: Wie und wo kann ich dazu beitragen, dass neue EE-Anlagen gebaut werden?" Hier lasse die Bahn bisher noch viel Potenzial ungenutzt.

So verursacht der Bahnverkehr weiter große Mengen an Treibhausgasen. 2,6 Millionen Tonnen betrugen die CO2-Emissionen des Schienennah-, fern-, und Güterverkehrs im vergangenen Jahr in Deutschland, wie die Bahn selbst ausweist.

Mehr als die Hälfte des deutschen Bahnnetzes ist nicht elektrifiziert. Diesellokomotiven kommen daher nicht nur im Güter- und Regionalverkehr zum Einsatz. © Adobe Stock / Fabian

Ein nicht zu vernachlässigender Anteil davon kommt aus dem Dieselfahrbetrieb. Auch das wird gerne übersehen. Weniger als die Hälfte des Schienennetzes kann überhaupt elektrisch befahren werden.

Im Jahr 2020 waren laut Bundesregierung gerade einmal 61 Prozent des deutschen Schienennetzes elektrifiziert. Darüber laufen nach Bahnangaben zwar rund 90 Prozent des Personenfern- und Güterverkehrs, im Regionalverkehr sind aber noch immer viele Dieselloks im Einsatz, was mittelfristig auch so bleiben wird.

Schon lange fordert die Allianz pro Schiene mehr Tempo bei der Elektrifizierung von Strecken. Doch vor allem an den Grenzen Richtung Osteuropa gibt es kaum Oberleitungen. Das gilt als einer der Gründe, warum so viele osteuropäische LKW in Deutschland unterwegs sind, was aber ein ganz anderes Thema ist. Kurzum: Es gibt noch viel zu tun, bis die Bahn wirklich nachhaltig unterwegs sein kann.

Serie Zug statt Flug Die Möglichkeiten und Herausforderungen rund um die aktuelle Diskussion zur Verlagerung von Luftverkehr auf die Schiene. 8 Artikel 1 Stunde 36 Minuten Zur Serie

Das zeigen auch Zahlen der Londoner Nichtregierungsorganisation Carbon Disclosure Project (CDP). Die Organisation erstellt jedes Jahr auf Basis umfassender Umfragen ein Ranking großer Industriekonzerne mit Blick auf deren Emissionen und Umweltdaten.

Demnach habe sich die Bahn zwar dazu bekannt, ihre Klimaziele auf den im Pariser Klimaabkommen festgelegten 1,5-Grad-Pfad auszurichten, teilte CDP auf Anfrage mit. Doch mit den aktuellen Zielen sei sie derzeit noch auf einem Zwei-Grad-Pfad unterwegs.

Wie man es also dreht und wendet: Die Bahn hat – genau wie der Luftverkehr – ein Problem mit den Emissionen aus ihrem Energieverbrauch.