Umweltministerin will Staatshilfen für Airlines an Umweltvorgaben knüpfen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) fordert, mögliche staatliche Hilfen für die Luftfahrt an konkrete Umweltvorgaben zu knüpfen. Genannt werden eine verbindliche PTL-Quote und eine Reduzierung von Kurzstrecken-Flügen.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). © BMU / Xander Heinl

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) fordert, mögliche staatliche Hilfen für die Luftfahrt an konkrete Umweltvorgaben zu knüpfen: "Staatshilfen müssen so eingesetzt werden, dass sie nicht nur eine kurzfristige Unternehmenssicherung erreichen, sondern auch längerfristig zu einer modernen, ökologisch tragfähigen Unternehmensstrategie führen, sagte die SPD-Politikerin dem "Handelsblatt". Andere Länder machten Vorgaben für effizientere Flotten oder die Reduzierung von Kurzstrecken-Flügen, "das finde ich richtig".

Staatliche Hilfen für den Luftverkehr sollten nach Auffassung Schulzes drei Ziele verfolgen: Jobsicherung, Klimaschutz und Innovation. Sie habe bereits eine Quote für Kerosin aus synthetischem Wasserstoff vorgeschlagen, sagte Schulze: "Das sollte die Bundesregierung für alle Fluglinien vorschreiben." Zusätzlich könnten Fluggesellschaften, die Staatshilfe erhalten, verbindlich zusagen, über die verpflichtende Quote hinaus mehr Kerosin aus PTL abzunehmen.

Umweltschützer fordern starke Rolle des Staats bei möglicher Lufthansa-Rettung

Auch Umweltschützer fordern eine starke Rolle des Staats bei einem möglichen Rettungspaket der Bundesregierung. "Die Lufthansa will Milliarden an Steuergeld ohne Einmischung. Dieses Spiel darf die Bundesregierung nicht mitspielen", erklärte die Geschäftsführerin Politik und Kommunikation des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Antje von Broock, am Dienstag. "Finanzielle Unterstützung nur gegen Klimaschutz: Das ist die Marschroute und gilt gerade für Klimasünder wie den Flugverkehr."

Aus Sicht des BUND müsste die Lufthansa weitreichende klimapolitische Auflagen erfüllen, da der Konzern bislang sogar hinter den "eigenen, ungenügenden" Klimazielen zurückbleibe. Zwar habe sich die Lufthansa zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens und der UN-Nachhaltigkeitsagenda 2030 bekannt. Ihre bisherigen Maßnahmen reichten aber nicht aus, um einen angemessenen Beitrag zum Erreichen dieser Ziele zu leisten.

Zudem kritisierte der BUND, dass Fluggesellschaften wie die Lufthansa auf internationalen Verbindungen keine Mehrwertsteuer zahlen und keine Energiesteuer auf Kerosin erhoben wird. Staatliche Unterstützung für die Lufthansa darf es laut von Broock "nicht ohne Bedingungen für einen klima- und ressourcenschonenden Luftverkehr in Deutschland geben."