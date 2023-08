Umsatzrückgang und hohe Verluste belasten Nordica Airlines

Die Nordica Aviation Group, ein Wetlease-Partner von Marabu, sieht sich mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen konfrontiert. Das berichtet das Fachportal "FVW".

Im ersten Halbjahr 2023 verbuchte die zu 100 Prozent im Besitz des estnischen Staates befindliche Fluggesellschaft erhebliche Verluste. Um dieser Situation entgegenzuwirken, hat das Unternehmen eine Restrukturierung eingeleitet und plant die Einführung eines neuen CEO.

Der Umsatz der Airline Nordica, zu der auch die Airline XFly gehört und die über rund 20 Flugzeuge verfügt, ist in den vergangenen Monaten deutlich unter den Erwartungen geblieben. Die Kosten überstiegen die Erlöse, was zu erheblichen finanziellen Problemen führte, wie David O'Brock, Vorsitzender des Aufsichtsrates, in einer aktuellen Mitteilung erklärte.

Berichten zufolge erwirtschaftete das Unternehmen im ersten Halbjahr 2023 einen Verlust in Höhe von 7,2 Millionen Euro bei einem Umsatz von 54,9 Millionen Euro. Im Jahr 2022 betrug der Gesamtumsatz des Unternehmens 90,6 Millionen Euro, wobei ein Gewinn von 1,5 Millionen Euro erzielt wurde.

Herausforderungen am Airlinemarkt

O'Brock betonte, dass die Situation am Airlinemarkt äußerst schwierig sei. Verspätete Auslieferungen bestellter Flugzeuge, ein Mangel an Personal und Ersatzteilen sowie gestiegene Kosten in allen Bereichen hätten das Geschäft von Nordica maßgeblich beeinflusst. Zudem sei die zuvor beschlossene Expansionsstrategie zu optimistisch gewesen, was die finanzielle Schieflage weiter verschärft habe.

Um einen Neuanfang zu garantieren, hat Nordica einen Restrukturierungsprozess initiiert. Eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung dieses Turnarounds soll Remco Althuis als Interim-CEO übernehmen, nachdem der bisherige Nordica-Chef Jan Palmér seinen Rücktritt angekündigt hatte. Althuis verfügt über umfangreiche Erfahrung im Airline-Business und hatte bereits leitende Positionen bei KLM, Etihad Airways und Air Seychelles inne.

Althuis wird ein Team des Luftfahrtberatungsunternehmens Knighthood Global anleiten, das in den kommenden sechs Monaten den Restrukturierungsprozess bei Nordica begleiten und umsetzen soll. Im Fokus steht dabei eine umfassende Analyse des gesamten Betriebs sowie der Kostenstruktur, wie in der Mitteilung von Nordica hervorgeht.