Kurzmeldung Umsatz in Reisebüros geht immer weiter zurück

Der Backoffice-Anbieter Tats hat in seinem aktuellen "Reisebüro-Spiegel" die Umsatzzahlen für 2019, 2020 und 2021 in Relation gesetzt. Die Reisebüro-Einnahmen in den Monaten von Januar bis Juli 2021 lagen demnach im Vergleich zu 2020 bei minus 43,1 Prozent. Im Vergleich zum selben Zeitraum 2019 vor Corona lag der kumulierte fakturierte Reisebüroumsatz bei minus 82,9 Prozent.