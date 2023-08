Umfrage: Wie Reisende Flughäfen erleben und was sie sich wünschen

Eine von "Booking.com" durchgeführte Umfrage bringt ans Licht, wie Reisende den Aufenthalt am Flughafen erleben, wie oft sie von Verspätungen betroffen sind und was sie sich für die Gegenwart und Zukunft am Airport wünschen. Eine Zusammenfassung.

Um ein besseres Bild davon zu bekommen, aus welchen Gründen Menschen mit dem Flugzeug verreisen und was ihnen dabei wichtig ist, hat "Booking.com" mehr als 7200 Menschen befragt. Diese waren in den folgenden Ländern im Urlaub oder sind aus diesen gereist: Spanien, Italien, Deutschland, USA, Großbritannien, Kanada und Australien.

airliners.de fasst die Ergebnisse der Umfrage zusammen:

Wie oft verreisen Menschen per Flugzeug?

Die Frage, wie oft es durchschnittlich pro Jahr per Flugzeug auf die Reise geht, beantwortete der Großteil der Befragten (58 Prozent) mit ein- bis dreimal im Jahr. Ein Viertel verreist weniger als einmal jährlich mit dem Flieger. Dabei zählt für die Umfrage nicht nur Urlaubsreisen, sondern auch Geschäftsreisen und Besuche bei Familie und Freunden.

Diese Grafik zeigt, wie oft Menschen im Jahr per Flugzeug verreisen. © Booking.com { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/08/bildschirmfoto-2023-08-07-um-145424-J6EUCg__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Booking.com"} } Diese Grafik zeigt, wie oft Menschen im Jahr per Flugzeug verreisen. © Booking.com

Erfahrungen mit Flugverspätungen

Booking.com hat sich zudem nach Erlebnissen mit Verspätungen am Flughafen erkundigt: Dabei fällt auf, dass Reisende nach Italien in den letzten zwölf Monaten mit 45 Prozent am häufigsten bereits Erfahrungen mit Verspätungen gesammelt haben. Es folgt Australien an zweiter Stelle (42 Prozent) und Kanada an dritter (41 Prozent). Deutschland belegt als Reiseziel den fünften Platz (38 Prozent).

Die Online-Reiseagentur stellt zudem fest, dass die Wahrscheinlichkeit, am Airport eine Verspätung zu erleben, je nach Reisegrund variiert: So sind der Umfrage nach Geschäftsreisende mit 52 Prozent im letzten Jahr am häufigsten von verspäteten Flügen betroffen gewesen.

Menschen, die fliegen, um Familie und Freunde zu besuchen, wurden noch am wenigsten aufgehalten (35 Prozent). Booking.com führt das darauf zurück, dass es sich bei solchen "Besuchsflügen" oft um Inlands- und Kurzstreckenflüge handelt, die seltener verspätet sind.

Diese Grafik zeigt einen Vergleich der Länder, in welche die Menschen gereist sind, nach Häufigkeit der Flugverspätungen und den Grund ihrer Reise. © Booking.com { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/08/bildschirmfoto-2023-08-07-um-150054-OXlnPk__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Booking.com"} } Diese Grafik zeigt einen Vergleich der Länder, in welche die Menschen gereist sind, nach Häufigkeit der Flugverspätungen und den Grund ihrer Reise. © Booking.com

Welche Flughafenbereiche werden genutzt?

Nicht nur, wessen Flug eine Verspätung hat, verbringt viel Zeit am Flughafen. Auch vor und nach den Sicherheitskontrollen bleibt oft noch genug Zeit, ehe es heißt, ins Flugzeug steigen zu dürfen. Diese verbringen 60 Prozent der Befragten in Restaurants, 57 Prozent in Geschäften und 47 Prozent in Bars. Lounges und Schlafbereiche werden mit 38 beziehungsweise 27 Prozent eher weniger oft aufgesucht.

Besonders kanadische und australische Reisende (72 Prozent) scheinen gerne am Airport zu speisen, während von den deutschen Befragten nur 45 Prozent angeben, solche gastronomischen Angebote am Flughafen zu nutzen.

Wofür und wie viel Geld geben Reisende am Airport aus?

Das meiste Geld lassen die befragten Reisenden mit im Durchschnitt rund 165 Euro in Duty-Free-Shops für elektronische Geräte. Restaurantessen und Geschenke/Souvenirs landen mit durchschnittlichen 50 Euro auf dem zweiten beziehungsweise dritten Platz.

Booking.com gibt an, dass spanische Reisende im Vergleich am meisten Geld für Lebensmittel und Souvenirs ausgeben, während die Deutschen das größte Interesse an Parfüms und Lesematerial bekunden.

Diese Grafik zeigt, wie viel Reisende im Durchschnitt wofür am Flughafen ausgeben. © Booking.com { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/08/bildschirmfoto-2023-08-07-um-151019-Cg7VdF__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Booking.com"} } Diese Grafik zeigt, wie viel Reisende im Durchschnitt wofür am Flughafen ausgeben. © Booking.com

Was wünschen sich Reisende an den Flughäfen?

Wenn es um erwünschte Verbesserungen an Flughäfen geht, scheint sich der Großteil der Reisenden einig zu sein: Schnellere Sicherheitskontrollen, das fordern 45 Prozent der Befragten. Fast genauso häufig (43 Prozent) äußern die Befragten den Wunsch nach günstigeren Parkgebühren am Flughafen. Kostenloses beziehungsweise günstigeres Wasser (40 Prozent) und kürzere Warteschlangen (36 Prozent) sind ebenfalls von hoher Priorität.

Das geringfügigste Interesse an Verbesserung besteht der Umfrage nach bei zusätzlichen Geschäften sowie An- und Abflugbildschirmen. Davon scheint an den Airports genug Angebot zu existieren.

Diese Grafik zeigt, welche Verbesserungen am Flughafen sich wie viele Reisende wünschen. © Booking.com { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/08/bildschirmfoto-2023-08-07-um-153039-Aarw1i__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Booking.com"} } Diese Grafik zeigt, welche Verbesserungen am Flughafen sich wie viele Reisende wünschen. © Booking.com

Abgesehen von reinen Verbesserungen hat die Online-Reiseagentur die Menschen auch nach Wünschen und Ideen für die Airports der Zukunft befragt. Ein Viertel der Befragten wünscht sich demnach mehr Outdoor-Räume und Parks an den oft doch eher kargen Flughäfen. 24 Prozent finden, dass es mehr Arbeits- und Studienbereiche geben könnte, und ein Fünftel hält ein Kino für keine schlechte Idee.

Diese Grafik zeigt, wie viele Reisende sich verschiedene "Upgrades" am Flughafen der Zukunft wünschen. © Booking.com { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/08/bildschirmfoto-2023-08-07-um-152732-F132jv__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Booking.com"} } Diese Grafik zeigt, wie viele Reisende sich verschiedene "Upgrades" am Flughafen der Zukunft wünschen. © Booking.com

Auch Golfplätze, Hochzeitskapellen und Pools sind Dinge, die ein Flughafen der Zukunft den befragten Personen zufolge haben könnte. Immerhin 17 Prozent äußern den Wunsch nach einer virtuellen Warteschlange – um das Warten scheint sich letztlich alles am Flughafen zu drehen.