Kurzmeldung Umfangreiche Streiks in Griechenland – Flüge fallen aus

Landesweite Streiks legen den Verkehr in Griechenland weitgehend lahm, wie etwa das "RND" berichtet. Betroffen sind unter anderem sämtliche In- und Auslandsflüge, mit Ausnahme von Notflügen. Bestreikt werden auch der Fährverkehr, der Bahnverkehr und der öffentliche Nahverkehr in den Großstädten.