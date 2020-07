Gewerkschaften rufen zu Demonstration in Berlin auf

Verdi übergibt am Donnerstag ein Luftverkehrskonzept sowie Forderungen aus der Tourismusindustrie an Teile des Bundeskabinetts. Unter dem Motto "Ihr fliegt in den Urlaub - Wir fliegen raus" haben auch die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo zu einer Demonstration am Donnerstag in Berlin geladen.