Die Kabinengewerkschaft Ufo meldet Verhandlungserfolge mit Condor. So werde es auch zukünftig Entschädigungen für häufige Dienstplanänderungen geben. Zudem werde das freiwillige "Abkaufen" von freier Zeit zu je 1/15 des Bruttolohns pro Tag im Sommerflugplan auch in den kommenden Jahren möglich sein, heißt es in einer Mitteilung.