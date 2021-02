Ufo-Interims-Vorsitzende will auch bei Neuwahl antreten

Die Interims-Vorsitzende Anja Bronstert will auch bei der geplanten Neuwahl des Ufo-Vorstandes antreten. Zuvor müssten bei der Mitgliederversammlung am 11. Februar einige Satzungsänderungen beschlossen werden. Insbesondere will die Gewerkschaft wieder vom System einer Listenwahl zur Persönlichkeitswahl zurückkehren. Mit einer Vorstandswahl rechnet Bronstert im Frühjahr.