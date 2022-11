Kurzmeldung Düsseldorf startet mit 120 Zielen in den Winterflugplan

Mit einem Winterflugplan aus 46 Airlines mit 120 Zielen in 41 Ländern ist der Flughafen Düsseldorf in den Winter gestartet. Nach Angaben des Flughafens erweitert Eurowings ihr Angebot und nimmt vier neue Winterziele auf. Ganz neu in Düsseldorf ist Qatar Airways: Ab Mitte November kommt der Golf-Carrier täglich aus Doha.