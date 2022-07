Am 14. Oktober 1947 durchbrach Chuck Yeager als erster Mensch die Schallmauer. 2003 beendete die Concorde die Ära des Überschallpassagierflugs. Doch zum Ende der 2020er Jahre soll es wieder soweit sein. In der vierteiligen airliners.de-Serie "Überschallpassagierflug" geht es um die neuesten Entwicklungen im Überschallpassagierflug.

Große Überschallflugzeuge mit der Masse einer Concorde oder Tu-144 werfen große Probleme in Sachen Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit auf. Da liegt es nahe, für die nächste Generation von Überschallpassagierflugzeugen (SSTs) die Messlatte zunächst ein wenig niedriger zu hängen und es eine Nummer kleiner zu versuchen.

Alle bis heute vorliegenden, halbwegs realistischen Entwürfe für Überschallpassagierjets gehen von weniger Masse aus, als sie die Concorde besaß. Nur so stehen die Chancen gut, sowohl den Triebwerkslärm bei Start und Landung als auch die Auswirkungen des Überschallknalls soweit einzudämmen, dass das Flugzeug akzeptiert wird.

"Es geht um die Möglichkeit, Zeit zu schaffen"

Und da es für die Hersteller zunächst gilt, sich die Technologie für ein umweltverträglicheres und nachhaltigeres Überschallflugzeug zu erschließen, bietet sich anfangs ein Fokus auf eine spezielle Kundengruppe an: jene Klientel, der Geschwindigkeit besonders wichtig ist und die dafür bereit und in der Lage ist, zu bezahlen. Das sind Superreiche, die als Kunden den Markt für große Privatjets beherrschen.

"Es geht um die Möglichkeit, Zeit zu schaffen.", sagte der frühere CEO von Aerion Supersonic 2015. "Zeit ist eines der seltensten Güter, die wir haben. Was unser Flugzeug tun kann, ist, unproduktive Zeit in nutzbare Zeit zu verwandeln, egal ob für Beruf oder Freizeit. Im Kern hat unser Flugzeug, die AS2, die Funktion einer Zeitmaschine. Wir versprechen eine erhebliche Wertschöpfung im Bereich der Zeitersparnis."

Das war der Plan, bis Aerion im Mai 2021 abrupt den Betrieb einstellte, weil es nicht gelang, das für den Übergang in die Produktionsphase nötige Kapital aufzubringen. Um die Fertigung der AS2 in der geplanten neuen Fabrik in Melbourne, Florida aufnehmen zu können, wären mehr als vier Milliarden US-Dollar nötig gewesen.

Rendering des Überschall-Business-Jets Aerion AS2 im Flug über einem Gebirge. © Aerion Supersonic

Nominell hatte Aerion einen Auftragsbestand im Wert von über elf Millionen Dollar, vor allem von sogenannten Fractional-Ownership-Firmen wie Flexjets und Netjets. Diese Bestellungen wurden allerdings nicht als belastbar angesehen, zumal noch kein Geld den Besitzer gewechselt hatte.

Aufstieg von Aerion Supersonic

Ein Rückblick auf Aufstieg und Fall der Firma Aerion Supersonic lohnt sich. Aerion schätzte, dass es weltweit rund 3600 Milliardäre gebe und die Zahl jährlich um acht Prozent stiege. Allerdings kämen immer mehr davon aus China – einem Staat mit sehr restriktiver Politik bei der Nutzung von Privatflugzeugen. Die Mehrzahl der Milliardäre stamme noch immer aus den USA – und hier herrscht wie in der ersten Folge beschrieben bisher ein Überschallflugverbot über Land.

Trotz allem zeichnet sich bereits seit den späten 1980er Jahren ab, dass das nächste zivile Überschallflugzeug sehr wahrscheinlich ein Business-Jet und kein großes Passagierflugzeug sein wird. Dort hat es in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte in der Konzeption gegeben – auch aufgrund des Engagements von US-Milliardären, die die Entwicklung eines Überschallprivatjets als reizvolles und potenziell lukratives Tätigkeitsfeld sehen.

Das in der Laminarströmung erkannte Potenzial für den Überschallflug war einer der Gründe, die 2002, noch vor dem Ende der Concorde-Linienflüge, zur Gründung von Aerion Supersonic mit Sitz in Reno, Nevada führten. Zu den Mitgründern gehörte der Aerodynamikpionier Richard Tracy, der bei Aerion zum Chief Technology Officer wurde. Das Geld kam bis zuletzt vom texanischen Ölmilliardär Robert Bass.

Laminarströmung als Schlüsselrolle

Tracy hatte bereits zuvor nach jahrzehntelanger Forschung die erste Tragfläche für ein Überschallflugzeug mit natürlicher Laminarströmung entwickelt.

In der Luftfahrtgeschichte hat es nur wenige Flugzeuge gegeben, die den Überschallreiseflug ohne Nachbrenner bewältigen konnten: Neben der Concorde waren dies die Lockheed SR-71 Blackbird und die Convair B-58. Sie alle litten dabei unter extrem hohen Treibstoffverbrauch und das ließ sich auf ihre Tragflächenform zurückführen.

Jede von Luft umströmte Oberfläche weist eine laminare Grenzschicht auf, aber ab einer gewissen Länge schlägt diese immer in turbulente Strömungen um – und das umso früher, je mehr Reibung an der Tragflächenoberfläche entsteht und je mehr Querströmungsanteile im Luftstrom existieren. Laminare Strömung bringt deutlich geringeren Luftwiderstand mit sich als turbulente Strömungen.

Die dafür nötige ungepfeilte Tragfläche und ihre günstigen Strömungseigenschaften wurden zum Kernstück des Konzepts des Aerion-SSBJ (Supersonic Business Jet), der erstmals 2004 vorgestellt wurde. Durch das Flügeldesign sollte vermieden werden, dass Luft über den Flügel nach außen strömt, damit die Tragflächen so geringeren Widerstand bieten. Das aerodynamische Patent von Richard Tracy sollte die gewünschte Laminarströmung über 70 Prozent der Tragflächenoberseite ermöglichen und zu 100 Prozent entlang der Unterseite.

Dadurch schien es möglich, das 44 Meter lange Flugzeug für acht bis zwölf Passagiere und einer Reichweite von 7400 Kilometern (bei Mach 1,6 über Wasser und knapp unter Mach 1 über Land) mit nur zwei leicht modifizierten Pratt & Whitney JT8D-219-Triebwerken anzutreiben, wie sie auch die Boeing MD-80 aufweist.

80 Millionen Dollar teures Milliardärsspielzeug

2004 ging Aerion von 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar Entwicklungskosten aus und erwartete, dass das pro Stück 80 Millionen US-Dollar teure Milliardärsspielzeug schon bis 2011 auf dem Markt sein könnte. Der Rumpf sollte dabei aus konventionellem Aluminium gefertigt sein, die extrem dünnen Tragflächen aus Verbundwerkstoff und nur deren Spitzen für die Hitzebeständigkeit aus Titan. Während sich die Kabinenbreite der Flächenregel folgend nach hinten verengt, sollten im Mittelsegment unten seitlich aus dem Rumpf kielartige Ausstülpungen (strakes) hervorstehen, die sowohl Hauptfahrwerk und Treibstofftanks aufnehmen als auch aerodynamische Verbesserungen bewirken sollten.

Rendering des Überschall-Business-Jets Aerion AS2 und seiner Struktur. © Aerion Supersonic

Auf 250 bis 300 Flugzeuge schätzte Aerion damals den Bedarf der kommenden zehn Jahre, wobei rund die Hälfte an sogenannte Fractional-Ownership-Anbieter gehen könnte, bei denen private Nutzer Anteile und Flugstunden erwarben, aber nicht das Flugzeug.

Was heutzutage für fast alle zivilen Flugzeugprogramme gilt, scheint sich bei technologischem Neuland wie den Überschalljets nochmals zu potenzieren: Unsicherheiten und Verzögerungen von einigen oder vielen Jahren gehören offenbar zwingend dazu. Im Falle von Aerion waren es fast zwei Jahrzehnte, die seit der Firmengründung vergangen waren, und noch immer war kein Überschall-Business-Jet abgehoben.

Immer wieder suchte sich Aerion vermeintlich starke Partner und dockte zunächst bei Airbus an. Der europäische Flugzeughersteller entschied dann jedoch, dass ein solcher Nischenmarkt nicht ins Portfolio passe.

Dann schlüpfte Aerion bei Lockheed Martin unter, aber auch das hielt nur ein Jahr. Seit 2019 beteiligte sich Boeing an Aerion und gab dem Unternehmen vermeintlich Statur. Auch deswegen war sich die Branche bis zum unerwarteten Aus einig: Wenn es jemand schaffen würde, den ersten Überschallpassagierjet seit über 50 Jahren, den ersten SST der nächsten Generation, auf den Markt zu bringen, dann wäre es Aerion.

Aerion in der Krise

Die Firma bewies eine erstaunliche Resistenz gegenüber den vielfältigen Schwierigkeiten, die zuvor beinahe alle anderen Unternehmer scheitern ließen, die sich Überschallflug auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Aerion galt als "Start-up-Veteran", das weiterhin seinen ursprünglichen Traum verfolgte. Dabei war Aerion anfangs auch vom Pech verfolgt, etwa durch die weltweite Finanzkrise, die von 2008 bis 2011 vor allem die Business-Jet-Branche lähmte.

Als es endlich wieder losgehen sollte, waren die Lärmregeln für Flughäfen derart verschärft worden, dass das ursprünglich vorgesehene JT8D-Triebwerk nicht mehr in Frage kam. Dadurch war es nun nötig geworden, bereits vor der Wahl einer Alternative festzulegen, dass die AS2 doch ein dreistrahliges Flugzeug wird, mit dem mittleren Triebwerk in der Leitwerkswurzel und dem Lufteinlass hinten über der Kabine. Inzwischen kalkulierte man auch den Stückpreis für das Flugzeug auf nunmehr 120 Millionen US-Dollar.

Rendering des Überschall-Business-Jets Aerion AS2 im Flug. © Aerion Supersonic

Ab 2017 wurden dann die Lärmregeln für Flugzeuge mit einem Abfluggewicht über 54.400 Kilogramm nochmals verschärft. Die AS2 musste somit unter allen Umständen leichter bleiben, obwohl allen Ingenieuren klar war, dass Flugzeuge während der Entwicklung immer an Gewicht zulegen. Außerdem zeigten die Ergebnisse der Marktforschung, dass sich das Kundeninteresse verschoben hatte und stärker als Transatlantikrouten jetzt Überschallstrecken über den Pazifik gefragt waren.

Alle diese sich wandelnden Bedingungen brachten im Laufe der Jahre immer wieder Änderungen im Design und der Spezifikation der AS2 mit sich. Inzwischen war der Ursprungsentwurf von 2004 in dem zuletzt 2020 radikal geänderten Design kaum noch wiederzuerkennen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte man die Geschwindigkeit auf Mach 1,4 gesenkt und dafür die Reichweite bei Überschallgeschwindigkeit mit nun 8700 Kilometer für Transpazifikrouten tauglich gemacht.

Der erste neue Überschallantrieb seit Jahrzehnten

Zwischendurch wurde es immer wieder still um das Projekt, bevor der nächste Paukenschlag folgte. 2017 bekam das Projekt entscheidenden Schub, als die vermutlich wichtigste Entscheidung, an der andere Überschallprojekte oft scheitern, fiel: General Electric (GE) gab bekannt, dass die Firma für Aerion ein Triebwerk entwickelt – "Affinity" genannt, der erste neue Antrieb für Überschallflüge seit mehr als fünf Jahrzehnten.

Das digital gesteuerte Hochleistungsmantelstromtriebwerk sollte nicht völlig neu erschaffen werden, auch um die dafür allein auf über eine Milliarde US-Dollar geschätzten Kosten zu begrenzen, sondern GE baute im Kern auf das weit verbreitete und bewährte CFM56 auf, das etwa Mittelstreckenflugzeuge wie die Boeing 737- und Airbus A320-Familie antreibt. Dafür wurde für das zweiwellige Triebwerk ein neuer Niederdruckverdichter entwickelt, der effizienten Reiseflug sowohl mit Überschalltempo über Wasser als auch im Unterschallbereich über Land erlauben sollte.

Im Vergleich zum Olympus-Triebwerk der Concorde sollte das Affinity keinerlei Nachbrenner brauchen, weder beim Start, der Beschleunigung auf Überschalltempo noch im Reiseflug. Das Nebenstromverhältnis, so GE, würde das höchste, das es je bei einem Überschalltriebwerk gegeben hatte. Das Unternehmen hat langjährige Erfahrung mit solchen Antrieben, denn auch hier stand in den 1950er Jahren der Lockheed F104 Starfighter Pate, dessen J79-Triebwerk ebenfalls von GE stammte.

Rendering des Überschall-Business-Jets Aerion AS2 im Flug. © Aerion Supersonic

Mit Affinity investierte GE auch in weitere künftige Überschallverkehrsflugzeuge, die sich das Unternehmen erhoffte, denn Aerion machte keinen Hehl daraus, dass die AS2 nur der Anfang sein sollte: "Wir haben einen Technologiefahrplan für die nächsten 50 Jahre. Der erste Schritt in eine schnellere Zukunft des Reisens beginnt erst mit der AS2", sagte Aerions Strategie- und Finanzchef Mike Mancini 2019. Der nächste Schritt hätte ein Verkehrsflugzeug sein können. "Wir wollen das mit Bedacht und umweltbewusst machen, um alle Probleme zu vermeiden, die damals das Potenzial der Concorde begrenzt haben", so Mancini. "Es wäre angemessen, die erste Generation neuer Überschall-Airliner in den 2030er Jahren zu erwarten."

Mit dem "Mach Cut-off" zum"Boomless Cruise"

Und in der Branche regte sich wieder die altbekannte Mentalität, angeblich große Marktpotenziale vorherzusagen, wie etwa nach einer unabhängigen Studie von 2016, dass bis 2035 insgesamt bis zu 1300 Überschallflugzeuge abgesetzt werden könnten. Solche Verheißungen sind stets mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Während das Ziel war, mit dem Affinity-Triebwerk auch die neuesten Stage-5-Lärmstandards beim Start zu erfüllen, rühmte sich Aerion auch eines anderen Vorzugs, dessen Namen "Boomless Cruise" sich das Unternehmen sogar hatte markenrechtlich schützen lassen.

Dahinter verbirgt sich ein physikalisches Phänomen, das die Fachwelt als "Mach Cut-off" kennt. Kurz gesagt ließe sich das als Eingrenzen des Knalls durch Begrenzung der Überschallgeschwindigkeit beschreiben. Ziel ist es, mit etwa Mach 1,1 bis 1,2 auch über Land fliegen zu können, ohne dass am Boden etwas vom Knall zu hören ist.

Die Schallgeschwindigkeit ist vor allem abhängig von der Lufttemperatur, und mit dem "Mach Cut-Off" lassen sich die Temperaturunterschiede zwischen Flughöhe und Erdoberfläche derart nutzen, dass sich der Knall auf dem Weg nach unten verflüchtigt. Dafür ist das Einhalten einer bestimmten Flughöhe nötig, aus der heraus in der jeweils aktuellen Situation genau die exakten Bedingungen herrschen, um dieses Phänomen zu nutzen.

"Bei etwa Mach 1,2 wird das Flugzeug den Knall aus wärmeren Schichten der Atmosphäre nach oben abstrahlen, deshalb hört ihn am Boden niemand", erklärte Mike Mancini. Für das gemeinsam mit Honeywell konzipierte Cockpit werde die Technologie entwickelt, um im Voraus die atmosphärischen Bedingungen in Flugrichtung zu messen und damit genau die richtige Geschwindigkeit einhalten zu können, die diesen Effekt ermöglicht.

"Wir sehen das als die einzige praktische Technologie, um den Knall zu vermeiden, für die kommenden Jahre, wenn nicht für Jahrzehnte, deshalb haben wir den Begriff auch schützen lassen", erklärte Mancini.

Durch das Flugzeugdesign selbst die aerodynamischen Bedingungen für einen "Low Boom" zu schaffen, erschien den Aerion-Ingenieuren jedoch wirtschaftlich nicht umsetzbar. Im Mai 2021 gab Aerion bekannt, das Projekt AS2 eingestellt zu haben. Grund dafür seien zu hohe Entwicklungskosten und die unsichere Wirtschaftslage, wie "Heise Online" damals berichtete.

