Am 14. Oktober 1947 durchbrach Chuck Yeager als erster Mensch die Schallmauer. 2003 beendete die Concorde die Ära des Überschallpassagierflugs. Doch zum Ende der 2020er Jahre soll es wieder soweit sein. In der vierteiligen airliners.de-Serie "Überschallpassagierflug" geht es um die neuesten Entwicklungen im Überschallpassagierflug.

Die Nasa plant eine neue Generation an zivilen Überschallpassagierflugzeugen. Ende der 2010er Jahre begann die US-Luft- und Raumfahrtbehörde ein eigenes Überschallflugzeug zu entwickeln – mit dem Ziel zu beweisen, dass Überschallflug so leise sein kann, dass kein Mensch am Boden von einem Überschallknall, einem "Sonic Boom", gestört wird.

Bereits 2016 vergab die Nasa einen Auftrag an die Lockheed Skunk Works in Palmdale, Kalifornien für Planung und Bau eines "Quiet Supersonic Transport" (QueSST) genannten Testflugzeugs, das vermutlich 2023 zum ersten Mal fliegen wird. Zur Vorbereitung führte die Nasa 2018 in Galveston am Golf von Mexiko, wo die Anwohner nicht an den Überschallknall gewöhnt sind, Flugtests durch.

Der Überschallknall ähnelt graphisch einem "N"

Veranschaulicht man einen typischen Überschallknall in einer Grafik mit einer Achse für die Intensität und einer für die Zeit, die während des Knalls vergeht, ähnelt der Verlauf des Graphen dem Buchstaben N.

Die Nasa-eigene Forschungsversion des US-Kampfflugzeugs F/A-18 führte spezielle Flugmanöver durch, bei welchen sie zunächst bei Unterschallgeschwindigkeit im Sturzflug die Schallmauer durchbrach, wobei es zum Schallknall kam. Dessen akustische Auswirkungen sollten am Boden in einer Weise ankommen, die dem mit QueSST angestrebten Lärmprofil eher in Form einer Sinuskurve entsprechen. Die Druckwelle sollte sich nun statt auf einen extrem lauten Doppelknall auf mehrere kleine Druckstöße, die als kurzes, dumpfes Rumpeln wahrnehmbar sind, verteilen.

Die Druckverhältnisse am Nasa-Experimentalflugzeug QueSST beim Überschallflug. © NASA

Während die Concorde noch einen atmosphärischen Überdruck von über 95 Pascal auslöste, wird das neue Experimentalflugzeug durch seine besondere Form nur noch eine Druckwelle von gerade einmal 14 Pascal verursachen. Und in der Tat: In der Stadt am Golf von Mexiko empfand man die Auswirkungen allenfalls als "Boomlets": gedämpfte Knallgeräusche, die dem Schließen einer Autotür in einigem Abstand entsprachen.

Die Forscher gingen davon aus, dass vermutlich viele Einwohner Galvestons gar nichts davon bemerkt hatten.

Über den Autor Andreas Spaeth ist einer der führenden deutschen Luftfahrtjournalisten. Als Autor zahlreicher Bücher und freier Mitarbeiter vieler deutscher und internationaler Publikationen ist er weltweit unterwegs und trifft bei seinen Recherchen auf interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Kontakt.

Masse und Auftrieb bestimmen den Knall

Die Idee des einsitzigen QueSST-Demonstrators ist es, die beiden wesentlichen Faktoren, die den Überschallknall verursachen, zu minimieren: den Auftrieb, der aus der Masse des Flugzeugs resultiert, und die Form.

"Die Auftriebskraft ist direkt proportional zur Flugzeugmasse, welche multipliziert mit der Erdbeschleunigung die Gewichtskraft, den Gegenspieler der Auftriebskraft, ergibt", erklärt Bernd Liebhardt, Überschallexperte vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). "Je mehr Masse, desto mehr Auftrieb ist zum Fliegen nötig, und desto stärker ist der auftriebsabhängige Anteil des Schallknalls."

Und zur Form der Maschine führt Liebhardt auf: "Je länglicher beziehungsweise schlanker der Flugkörper, umso weniger intensiv ist der formabhängige Anteil des Schallknalls, da die Schockwellen beziehungsweise Drucksprünge schwächer sind und sich auf eine größere Distanz verteilen. Stumpfe Körper verursachen neben höherem Luftwiderstand einen stärkeren Schallknall."

Das Nasa-Überschallexperimentalflugzeug QueSST hebt ab. © NASA

Damit sich die Schockwelle, die für den Knall verantwortlich ist, allmählicher ausbildet und sich besser verteilt, kann man den Rumpf also deutlich verlängern. Das Testflugzeug, das von der US Air Force 2018 die Bezeichnung X-59 erhielt und damit in die Familie der berühmten X-Experimentalflugzeuge von Nasa und Air Force aufgenommen wird, verfügte daher über eine langgestreckte und spitze Nase. Diese hat zudem den Vorteil, dass sie die Schockwellensignatur wesentlich größerer Flugzeuge abbilden kann.

Langer Rumpf mit Stummelflügeln

Fast 250 Millionen US-Dollar erhält Lockheed Martin von der Nasa für den Bau der QueSST X-59. Anfang 2020 wurde mit der Fertigung des 29 Meter langen Rumpfs und den Tragflächen mit neun Meter Spannweite begonnen. Inzwischen laufen ausgiebige Bodentests Fort Worth, Texas. Damit ist die X-59 rund fünf Meter kürzer als eine Boeing 737-700, allerdings mit einer Flügelspannweite, die zwei Meter kürzer ist als die einer Cessna 172.

Die kurze Spannweite reduziert den Widerstand, während die Deltaflügel noch genügend Auftrieb liefern. Für Cockpit, Schleudersitz und Kabinendach bedient sich Nasa bei der Northrop T-38 und nimmt das Fahrwerk der F-16.

Der Rumpf des Nasa-Experimentalflugzeugs QueSST in einer Produktionshalle. © NASA

Angetrieben wird die X-59 von einem General Electric F414-Triebwerk. Sie soll 1590 Kilometer pro Stunde (Mach 1,5) erreichen und mit Mach 1,42 in bis zu 16.800 Meter Höhe fliegen. Lärmmindernd wirkt sich auch der zentrale Lufteinlass des Triebwerks oberhalb und mittig der Deltaflügel aus. So wird das Triebwerksgeräusch durch die Tragfläche vom Boden abgeschirmt. Allerdings könnte der Lufteinlass bei dieser Anbringung durch Verwirbelungen gestört werden.

Der Lärm des Flugzeugs soll am Boden nur noch mit rund 60 Dezibel (A) wahrgenommen werden können, etwa einem Tausendstel dessen, was aktuelle militärische Überschalljets an Geräuschbelastung verursachen.

Ihren Beitrag dazu leisten auch die Entenflügel vorn am langen Rumpf: Sie verhindern die Verschmelzung der Schockwellen. Die lange und feststehende Nase verhindert jedoch die Sicht des Piloten auf den Boden und nach vorn, daher wird erstmals ein Enhanced Flight Vision System (EVS) eingebaut, indem eine vorwärts gerichtete 4K-Kamera die Livebilder ins Cockpit liefert.

Da auch weniger Gewicht den Lärm mindert, kommt bei zukünftigen Überschallflugzeugen keine schwere Klappnase wie in den früheren Designs mehr in Frage.

Der Ghettoblaster

Die X-59 ist dennoch kein Passagierflugzeug, sie transportiert gar nichts, sondern ihre Aufgabe ist einzig und allein zu beweisen, dass sich der Überschallknall bis auf eine tolerable Grenze absinken lässt. Bei der Nasa nennt man sie auch "Boom Box", Ghettoblaster.

"Sie soll auf 55.000 Fuß steigen, in den Reiseflug gehen und einen Abdruck aus 75PLdB erzeugen. Das ist alles", sagt Domenic Maglieri, Nasa-Experte für den Überschallknall. Im Laufe des Jahres 2023 sollen nach bisherigem Stand die Flugtests beginnen und bis 2025 andauern. Gemessen werden dabei in unterschiedlichen Landesteilen der USA die Wahrnehmbarkeit von Überschallflug und -knall am Boden, draußen und drinnen, sowie seine Stärke und Variabilität.

Das Nasa-Überschallexperimentalflugzeug QueSST im Flug. © NASA

Dreimal täglich beziehungsweise nachts soll das Flugzeug dazu über einem bestimmten Ort jeweils im 20-minütigen Abstand zwei Überflüge von jeweils knapp hundert Kilometern Strecke absolvieren, bei verschiedenen Wetterlagen, unter Instrumentenflugbedingungen und möglicherweise mit alternativen Treibstoffen.

Und wozu der ganze Aufwand? Um am Ende die US-Luftfahrtbehörde FAA und die Weltluftfahrtorganisation Icao zu überzeugen, das seit bald 50 Jahren geltende Verbot von Überschallflügen über Land aufzuheben oder zumindest zu lockern. Das würde den verschiedenen neuen (und bisher ausschließlich amerikanischen) Unternehmen mit neuen Überschallprojekten beim Start sehr helfen, auch wenn sie sich bisher bei ihren Konzepten aus gutem Grund nicht darauf verlassen.

Aufbruchsstimmung beim Überschallflug

Tatsache ist, dass in Sachen Überschallflug derzeit eine neue Aufbruchstimmung herrscht. Sowohl der technologische Fortschritt als auch der politische Willen in den USA, diesem Rechnung zu tragen und die antiquierten, damals vor allem politisch motivierten und gegen die Concorde gerichteten Bestimmungen zu überprüfen, vorangeschritten ist.

Im Dezember 2019 teilte die FAA mit: "Leichtere und effizientere Verbundwerkstoffe, kombiniert mit neuem Triebwerks- und Flugzeugdesign, könnten das Potenzial bieten für ein umsetzbares SST. Das US-Transportministerium und die FAA unternehmen Schritte, um die Entwicklung eines zivilen Überschallpassagierflugzeugs zu beschleunigen." Einer davon soll eine neue Regelung für den Lärm solcher Flugzeuge sein, der andere die Vereinfachung der Regeln, um eine Zulassung für Überschalltestflüge über dem Gebiet der USA zu bekommen.

Dafür, so die FAA, gebe es auch Unterstützung im US-Kongress. Der Vorschlag, neue Regeln für den Überschallflug zu erarbeiten, bedeutet noch nicht, dass das Verbot, über Land schneller als Mach 1 zu fliegen, aufgehoben wird. Dennoch überdenke die Behörde die künftige Bandbreite des Überschallflugbetriebs.

Seit dem 31. Dezember 2020 gibt es alle zwei Jahre eine Überprüfung von Daten zu Flugzeuglärm und -leistungen, um entscheiden zu können, ob eine Aufhebung des Verbots möglich ist.

Die QSTA sorgt für Aufsehen

Im Juni 2019 sorgte dann Lockheed Martin für Aufsehen, noch während sie für die Nasa die X-59 produzierte: Das Unternehmen stellte eine Konzeptstudie für ein "Low Boom SST" vor, genannt "Quiet Supersonic Technology Airliner" (QSTA).

Schon auf den ersten Blick ist erkennbar, dass dieser Entwurf all jene Technologien und Konstruktionsprinzipien in sich vereint, die in der X-59 gerade im Kleinen bereits praktisch umgesetzt werden. Bis zu 40 Passagiere könnte der 69 Meter lange Deltaflügler mit seinen 22 Metern Spannweite bis zu 9360 Kilometer weit befördern. Das QSTA ist damit schon wegen seiner aus aerodynamischen Gründen langgezogenen Nase sieben Meter länger als die Concorde, die Spannweite fällt dagegen rund drei Meter kürzer aus.

Rendering des leisen Überschallflugzeugs QSTA von Lockheed Martin im Flug. © Lockheed Martin

Die zwei Turbofan-Triebwerke sind in das ungewöhnliche V-Seitenleitwerk integriert. Die Antriebe kämen ohne Nachbrenner aus, müssten weitgehend neu entwickelt werden und etwa 40.000 Pfund (178 Kilonewton) Bodenschub erreichen.

Die Reichweite des QSTA wäre für Transatlantikstrecken ebenso ausreichend wie für Nonstop-Transpazifikrouten, etwa Los Angeles nach Tokio. Das ist nur denkbar, wenn dank des stark verminderten Lärmeffekts des Überschallknalls Überlandflüge oberhalb von Mach 1 möglich sind. Mit geplanten Mach 1,8 über Wasser wäre das QSTA etwas langsamer als die Concorde.

Es kämen auch Routen von Europa nach Asien wie etwa London - Tokio in Frage. Die Verbindung läge an der oberen Reichweitengrenze, trotzdem ließe sich hier mit dem QSTA gegenüber einem Unterschalljet noch eine Zeitersparnis von viereinhalb Stunden erzielen.

Viele Details führen zur Lärmminderung

Über Land soll aus Lärmgründen ohnehin nur mit bis zu Mach 1,6 Reisegeschwindigkeit geflogen werden. Es ist also ein ganzes Paket an Neuerungen, das die neue, leisere Überschallära physikalisch ermöglichen soll: kleinere Flugzeuge mit geringerer Masse, die aerodynamisch sehr viel stärker auf Knallminimierung ausgelegt sind. Dazu leisere Triebwerke mit mittlerem Nebenstromverhältnis und ohne Nachbrenner, deren zur Schockablenkung nach oben gerichtete Einlässe oberhalb der Tragflächen positioniert sind.

Rendering des leisen Überschallflugzeugs QSTA von Lockheed Martin. © Lockheed Martin

Die Tragflächen sollen mit maximal möglicher laminarer Strömung arbeiten, was für größere Reichweite und reduzierte Emissionen sorgt. Die Nasa verzichtet zudem auf die schwere Klappvorrichtung der Nase, minimiert so das Gewicht und ersetzt sie durch digitale Aussicht für die Piloten. Das klang für manche Experten so überzeugend, dass sie das QSTA als "das klarste Anzeichen bisher, dass wir an der Schwelle eines neuen goldenen Zeitalters des superschnellen Reisens stehen" werteten.

Doch zunächst gilt es, mit der X-59 zu beweisen, dass Überschallflug im 21. Jahrhundert lärmarm und nachhaltig betrieben werden kann. In den kommenden Jahren müssen erst einmal die nötigen Daten ermittelt werden, um die gesetzgeberische Herausforderung zu lösen.

Die X-59 soll den Weg ebnen zu neuen Bestimmungen ohne generelles Flugverbot für Überschallflugzeuge über Land. "Dieses Verbot zu beenden, würde Möglichkeiten für eine ganz neue Industrie schaffen", so Lockheed Martin. "Mit der Möglichkeit, in der halben Zeit, die es heute dauert, überallhin auf der Welt zu fliegen, ergibt sich ein riesiges Marktpotenzial für Flugzeughersteller, leise kommerzielle Überschallflugzeuge zu entwickeln mit den Erkenntnissen, die wir mit der X-59 gewonnen haben."

Sollte es soweit kommen, will Lockheed Martin mit der QSTA ein Konzept bereithalten, um mit einem Überschallpassagierflugzeug die Möglichkeiten neuer kommerzieller Routen auszunutzen. Entstanden ist es durch mehr als zwei Jahrzehnte Forschungsarbeit. Es war – und wird noch – ein weiter Weg.

"Überschall-Passagierjets" von Andreas Spaeth Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch "Überschall-Passagierjets" von Andreas Spaeth, erschienen im Motorbuch-Verlag.