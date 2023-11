Übernahme durch Korean: Asiana-Vorstand stimmt Verkauf der Frachtsparte zu

Asiana Airlines hat bekannt gegeben, dass ihr Vorstand dem Verkauf des Frachtgeschäfts zugestimmt hat. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der EU gegen die geplante Übernahme durch Korean Air auszuräumen.

Korean Air, die größte Fluggesellschaft des Landes, gab in einer Erklärung nach der Entscheidung bekannt, dass sie der Europäischen Kommission ein Paket von Abhilfemaßnahmen vorgelegt habe. Das beinhalte auch die Einstellung von Flugverbindungen zu einigen Städten in der Europäischen Union.

Analysten erklärten jedoch, dass die Zustimmung von Asiana zum Verkauf der Frachtsparte nicht unbedingt eine Garantie für einen reibungslosen Ablauf der Transaktion sei.

Preis womöglich zu hoch angesetzt

Sie wiesen darauf hin, dass die angestrebte Bewertung der Luftfrachtsparte von rund 700 Milliarden Won (rund 490 Millionen Euro) einschließlich Schulden, wie von lokalen Medien berichtet, wahrscheinlich zu hoch sei. Dies könnte zu einem neuen Stolperstein für den Verkauf und damit für die behördliche Genehmigung werden.

"Der Preis scheint viel zu hoch zu sein und es gibt nicht viele Akteure, die die Mittel haben, so viel Geld für die verschuldete Frachtsparte von Asiana auszugeben. Die Unsicherheit bleibt", sagt Bae Se-ho, Analyst bei Hi Investment & Securities. Und selbst wenn die Transaktion von der EU genehmigt werde, müsse sie noch von den USA und Japan abgesegnet werden, so die Analysten.

Korean Air teilte in einer Erklärung mit, dass man sich weiterhin um die Genehmigung der Europäischen Kommission bemühe und eng mit den anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbeite, um den Genehmigungsprozess so schnell wie möglich abzuschließen.

Verlust von Arbeitsplätzen

Die Genehmigung des Verkaufs war bei Asiana ein umstrittenes Thema: Die Befürchtung war, dass eine Übernahme durch Korean Air zum Verlust vieler Arbeitsplätze bei Asiana führen würde. Erst diese Woche war ein Vorstandsmitglied vor der Abstimmung zurückgetreten; die Gründe dafür wurden nicht bekannt gegeben.

Am Ende stimmten drei Vorstandsmitglieder für den Plan, eines dagegen und eines enthielt sich der Stimme, so eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle, die nicht namentlich genannt werden wollte.

Korean Air kündigte außerdem an, Wandelanleihen im Wert von 300 Milliarden Won (rund 210 Millionen Euro) von Asiana zu kaufen, um die kleinere Fluggesellschaft finanziell zu unterstützen.

Asiana hoch verschuldet

Eine Übernahme von Asiana durch Korean Air käme inmitten einer Konsolidierungswelle in der Branche. Lufthansa erwirbt einen Anteil von 41 Prozent an der italienischen Ita Airways und British Airways und Iberia-Eigentümer IAG will die restlichen 80 Prozent der spanischen Air Europa kaufen.

Die Gläubiger von Asiana, darunter der staatliche Kreditgeber Korea Development Bank, suchen seit mehreren Jahren nach einem neuen Eigentümer für die verschuldete Fluggesellschaft. Korean Air hat sich bereit erklärt, Asiana im Jahr 2020 zu übernehmen. Ende Juni war Asiana mit mehr als 13 Billionen Won (rund 9,1 Milliarden Euro) verschuldet.

Das Unternehmen macht etwa ein Fünftel des südkoreanischen Luftfrachtmarktes nach Übersee aus. Mit elf Frachtflugzeugen bedient das Unternehmen 21 Routen zu 25 Städten in zwölf Ländern, darunter die USA, Deutschland und Russland.