Am Sonntag wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Ein Blick auf die Luftverkehrsideen in den Wahlprogrammen der Parteien zeigt: Die Weiterentwicklung des Frankfurter Flughafens polarisiert, doch ein anderer Standort noch viel mehr.

Am Sonntag werden in Hessen und Bayern neue Landtage gewählt. Auch wenn andere Themen den Wahlkampf in den Bundesländern mit den größten deutschen Flughafenstandorten dominieren, lohnt ein genauer Blick auf die Luftfahrt-Positionen der Parteien. In beiden Bundesländern liegen die Amtsinhaber in den Umfragen zwar jeweils deutlich vor ihren Herausforderern. In beiden Bundesländern ist aber noch nicht absehbar, wer die Plätze zwei bis vier belegen wird. Wir haben einen Blick in die Programme geworfen. Dies ist die Übersicht zu Hessen, den Artikel zur Bayern-Wahl 2023 finden Sie hier.

Die Ausgangslage in Hessen

Während die CSU in Bayern eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen hat, gibt es in Hessen seit 2014 eine schwarz-grüne Landesregierung, die mit 69 von 137 Sitzen aber nur über eine sehr knappe Mehrheit im Landtag verfügt.

Bei der Landtagswahl 2018 hatte die CDU zuletzt starke Verluste hinnehmen müssen, blieb aber dennoch mit 27 Prozent der Stimmen deutlich stärkste Partei in Hessen. Doch die Partei hat wieder Auftrieb: Wahlforscher sehen die CDU unter ihrem noch relativ neuen Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Boris Rhein bei rund 30 Prozent.

Anders beim CDU-Koalitionspartner: Die Grünen verlieren in den neuesten Umfragen einige Punkte. Dabei hatte die Partei noch bei der letzten Hessen-Wahl deutlich hinzugewonnen und wurden mit mit 19,8 Prozent knapp zweitstärkste Partei vor der SPD.

Das ohnehin knappe Verhältnis kann sich bei der Hessenwahl 2023 aber wieder umdrehen, und das, obwohl auch die SPD in den Umfragewerten verliert. Sowohl Grüne als auch SPD kommen in dem Umfragen auf rund 16 Prozent. Ungefähr dort landet in den Umfragen auch die AFD. Der Kampf um die Plätze zwei, drei und vier nach der CDU wird also in diesem Jahr besonders spannend.

Die AFD hatte bereits 2018 deutlich auf 13,1 Prozent zulegen können. Die FDP (7,5 Prozent) und Linke (6,3 Prozent) müssen dagegen um ihren Einzug in den Landtag zittern. Hoffnung auf den Einstig machen sich dagegen die Freien Wähler. 2018 scheiterten sie in Hessen noch mit drei Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde.

Die Positionen der Parteien zum Luftverkehr

Aufgelistet sind die Luftfahrt-Positionen der im aktuellen hessischen Landtag vertretenen Parteien laut der jeweiligen Wahlprogramme – sortiert nach Sitzverhältnissen absteigend (zuerst die aktuellen Regierungsparteien, dann die Opposition):

CDU

Boris Rhein (CDU). © Boris Rhein / Tobias Koch { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/2831-64da11cb9f606sharepic-LTtouh__square__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Boris Rhein/ Tobias Koch"} } Boris Rhein (CDU). © Boris Rhein / Tobias Koch

Ein "klares Bekenntnis zum Flughafen" Frankfurt schreibt sich die CDU ins Wahlprogramm zur Hessen-Wahl 2023.

"Wir wollen die Entwicklungsperspektiven für die größte Arbeitsstätte Deutschlands erhalten, seine Cargo-Funktion stärken und ihn bundesweit zum Vorreiter für die E-FuelTechnologie und nachhaltigen Luftverkehr machen", heißt es bei den Christdemokraten.

Außerdem will die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Boris Rhein den Frankfurter Flughafen in ihr Zukunftskonzept "Made in Hessen" integrieren. Mit dem Programm sollen um qualifizierte Arbeitskräfte, Neuansiedlungen von Unternehmen und ausländische Direktinvestitionen geworben werden, und das direkt am Flughafen.