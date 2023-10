Am Sonntag wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei ist für die 3. Bahn in München nicht wirklich entscheidend – eher noch das Abschneiden der CSU. Ein Blick auf die Luftverkehrspositionen in den Wahlprogrammen der Parteien.

Am Sonntag werden in Hessen und Bayern neue Landtage gewählt. Auch wenn andere Themen den Wahlkampf in den Bundesländern mit den größten deutschen Flughafenstandorten dominieren, lohnt ein genauer Blick auf die Luftfahrt-Positionen der Parteien. In beiden Bundesländern liegen die Amtsinhaber in den Umfragen zwar jeweils deutlich vor ihren Herausforderern. In beiden Bundesländern ist aber noch nicht absehbar, wer die Plätze zwei bis vier belegen wird. Wir haben einen Blick in die Programme geworfen. Dies ist die Übersicht zu Bayern, der Artikel zur Hessen-Wahl 2023 folgt morgen hier.

Die Ausgangslage in Bayern

Bei der letzen Landtagswahl 2018 hatte die CSU schwere Verluste erlitten und mit "nur" noch 37,2 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit verloren. Obwohl sie damals zehn Prozentpunkte verlor, blieb sie dennoch mit großem Abstand stärkste Partei.

Ministerpräsident Markus Söder fand mit den Freien Wählern einen Juniorpartner. Die Regierungskoalition besetzt aktuell 112 der 205 Mandate im Parlament.

Deutlich zulegen konnten 2018 die Grünen, die mit 17,6 Prozent zuletzt zweitstärkste Kraft wurden, gefolgt von den Freien Wählern mit 11,6 Prozent. Dieses Kräfteverhältnis könnte sich nun umdrehen. Laut aktueller Umfragen könnten die Grünen hinter die Freien Wähler auf Platz drei in Bayern abrutschen.

Die AFD hatte 2018 bei ihrem ersten Antritt in Bayern knapp über zehn Prozent der Stimmen erreicht. Nun liefert sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Grünen und den Freien Wählern, die alle laut Umfragen um die 15 Prozent erreichen.

Die SPD wurde bei der letzten Wahl nach großen Verlusten auf 9,7 Prozent nur noch fünftstärkste Partei, wobei es wohl auch bleiben dürfte. Die FDP zog 2018 mit 5,1 Prozent knapp in den Landtag ein und muss dieses Jahr zittern.

Die Linke blieb und bleibt wohl auch dieses Mal in Bayern unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Die Positionen der Parteien zum Luftverkehr

Aufgelistet sind die Luftfahrt-Positionen der im aktuellen Bayerischen Landtag vertretenen Parteien laut der jeweiligen Wahlprogramme – sortiert nach Sitzverhältnissen absteigend (zuerst die aktuellen Regierungsparteien, dann die Opposition):

CSU

Im Wahlprogramm der CSU ist erstaunlich wenig zum Thema Luftverkehr zu finden. So wird der auf Eis liegende geplante und von der CSU eigentlich befürwortete Ausbau des Münchner Flughafens um eine 3. Bahn im CSU-Wahlprogramm gar nicht thematisiert. Im aktuellen Koalitionsvertrag hatte sich die Partei mit ihrem Koalitionspartner Freie Wähler darauf verständigt, das Projekt vorerst ruhen zu lassen.