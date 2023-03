Überangebot an Kerosin führt zu Preisverfall

Aufgrund eines Überangebots an Kerosin sinken derzeit die Preise in Europa. Und das, obwohl sich die Nachfrage der Airlines nach der Covid-Krise weiter erholt hat.

Die Raffinerien in Europa hätten nach dem Einbruch der Dieselmargen zu Beginn des Jahres ihre Produktion angepasst, und weniger Diesel und mehr Flugkraftstoff produziert, sagen Hersteller gegenüber Reuters, ohne genannt werden zu wollen.

Die Wirtschaftlichkeit von Kerosin habe besser gewirkt als bei Diesel, heißt es von den Quellen als Begründung. Dieser Schritt habe nun aber zu einem deutlichen Anstieg der Lieferungen von Kerosin geführt. Auch die Einfuhren von Flugkraftstoff nach Europa sind den Angaben nach stark gestiegen.

Im Februar wurden rund 503.000 Barrel pro Tag (barrel per day, bpd) nach Europa importiert, der höchste Wert seit Dezember (522.000 bpd) und ein Rückgang gegenüber dem Rekordwert von 590.000 bpd im Oktober, wie Daten des Ölanalyseunternehmens Vortexa zeigen. Die Einfuhren im März liegen derzeit bei rund 330.000 bpd.

Aktuelle Daten belegen auch, dass die europäische Produktion von Mitteldestillaten, zu denen Diesel und Jetkerosin gehören, im Februar um 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.

"Es ist zu viel Kerosin im Umlauf", sagte eine weitere Handelsquelle und fügte hinzu, dass der Lagerraum begrenzt sei. Es wird jedoch damit gerechnet, dass sich das Angebot wieder verknappt, da sich die Hauptreisezeit im Sommer nähert und die Nachfrage dann deutlich ansteigt.

Verbrauch könnte 92 Prozent des Vorkrisenniveaus erreichen

Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass die Nachfrage nach Flugzeugtreibstoffen 57 Prozent des von ihr prognostizierten Anstiegs der weltweiten Ölnachfrage um etwa zwei Millionen bpd in diesem Jahr ausmachen wird, so ihr jüngster Monatsbericht.

"Im Laufe des Jahres 2022 hat Jet-Kerosin stetig an Boden gewonnen, und wir erwarten, dass der Verbrauch in diesem Jahr 92 Prozent des Wertes von 2019 erreichen wird", so die Agentur. Längere Raffinerieausfälle in Frankreich, die größtenteils auf Streiks zurückzuführen sind, könnten den Markt ebenfalls verknappen, so die Händler.

Am Dienstag wurde der nordwesteuropäische Fuel-Cargo-Swap für April etwa 20 Dollar (18,39 Euro) pro Tonne unter dem Mai-Swap gehandelt, so die Händler.

Die europäischen Gewinnspannen für die Herstellung von Flugkraftstoffen liegen in diesem Monat bei durchschnittlich 27 Dollar (24,82 Euro) pro Barrel und damit auf dem niedrigsten Stand seit Februar letzten Jahres, so die Einschätzung von Reuters.

Im Februar lagen die Margen bei durchschnittlich 30,70 (28,20 Euro) Dollar pro Barrel und im Januar bei 47 Dollar (43,21 Euro). "Trotz einer Erholung der Passagierzahlen scheinen wir gut versorgt zu sein, wobei sich Jet-Treibstoff immer noch im Contango befindet", sagte ein europäischer Händler.

Contango ist eine Marktstruktur, bei der die Preise für zukünftige Lieferungen mit einem Aufschlag auf den Tagespreis gehandelt werden. Dies deutet in der Regel auf ein Überangebot hin und ermutigt die Händler, Öl zu lagern, um es in der Zukunft zu verkaufen.