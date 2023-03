Über 89.000 Passagiere von Warnstreik an Flughäfen betroffen

Von den geplanten Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen sind am Freitag mehr als 89.000 Passagiere und gut 680 Flüge betroffen. Das teilt der Flughafenverband ADV mit, der die Arbeitskampfmaßnahmen gleichzeitig scharf kritisiert.

Der für Freitag angekündigte ganztägige Warnstreik der Gewerkschaften an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden legt dem Flughafenverband ADV zufolge den Betrieb an den Airports weitgehend lahm. An den drei Flughäfen seien insgesamt rund 680 Flüge mit mehr als 89.000 Passagieren gestrichen, erklärte der Verband am Donnerstag.

Am Stuttgarter Flughafen wird es am Freitag keinen regulären Flugbetrieb geben. Es könnten nur Sicherheitslandungen, medizinische Flüge und militärische Flüge durchgeführt werden, heißt es vom Flughafen.

Auch die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn erwarten angesichts von für Freitag angekündigten Warnstreiks deutliche Einschränkungen.

"Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebes zu rechnen", sagte ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn. Reisende würden dringend gebeten, sich vorab bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter über den Status ihres Fluges zu informieren.

Der Flughafen Düsseldorf will nach Angaben eines Sprechers einen Notbetrieb aufrechterhalten. Gemeinsam mit den Airline-Partnern werde ein deutlich reduzierter Flugplan für den Streiktag erarbeitet.

Die Flugzeuge am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sollen am Freitag dennoch abheben. Es könne allerdings zu längeren Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen kommen, sagte Geschäftsführer Uwe Kotzan auf Anfrage. Passagiere sollten entsprechend mehr Zeit einplanen und sich noch vor der Reise über ihren Flugstatus informieren.

"Das Maß ist voll"

Die Flughäfen, nicht selbst als Arbeitgeber am Verhandlungstisch mit den Gewerkschaften Verdi, Beamtenbund und Tarifunion, treffe das hart, während sie sich gerade erst vom Geschäftseinbruch während der Corona-Krise erholten. Dauer und Umfang der Streiks im Tarifkonflikt seien unverhältnismäßig. "Das Maß ist voll", erklärte ADV-Geschäftsführer Ralph Beisel.

Der 24-stündige Warnstreik beginnt in der Nacht zum Freitag. Verdi will damit den Druck in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes und parallel laufenden Verhandlungen mit privaten Sicherheitsdienstleistern an Flughäfen erhöhen.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei zwölf Monaten Laufzeit. Die Arbeitgeber boten bislang fünf Prozent Erhöhung in zwei Schritten in diesem und im kommenden Jahr an sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 27. bis 29. März geplant.